Skaaning er begejstret for sit USA-eventyr

Sport DAGBLADET - 13. december 2019

- Helt generelt går det sgu ganske godt. Jeg nyder tilværelsen i de hér meget mere forårsagtige omgivelser. Det er virkelig lækkert, at når man rammer en kold dag hér, så er det 15 grader - og det er altså i december eller januar.

Sådan lyder det fra den efterhånden 26-årige Daniel Skaaning, adspurgt om den korte version af, hvordan han går og har det. Som nævnt er Taastrup-drengen pt. bosiddende i sunny California, som de siger derovre, og det er han kort fortalt, fordi han var kommet til et punkt i sit liv, hvor der skulle ske noget nyt. Både på et mere overordnet personligt plan, men også ned i de mindre detaljer.

Og kontrasten til de lysstof-illuminerede danske svømmehaller er til at få øje på.

- Vi træner udendørs 365 dage om året, og det havde jeg godt nok hørt om på forhånd, men også tænkt: »Kan det nu virkelig også passe?« Men den er god nok, og det er jo et kæmpe boost for kroppen. Alene i forhold til ens D-vitaminniveau - det er sgu fedt, siger han fra en WhatsApp-forbindelse over Atlanten - fagre nye verden.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den langstrakte og hårdknude-agtige sag med Dansk Svømmeunion og hele miljøet på NTC - Nationalt Trænings Center - var medvirkende til, at Skaaning valgte at tage springet til USA - hvor planen er, at han skal være indtil sommerferien.

Til en start skulle Daniel dog lige igennem et mindre kulturchok, for træningsmetoden hos hans LA-baserede »Trojans Swim Team« er nærmest præcis den modsatte af den, han oplevede i Danmark.

- »Systemet« i Danmark og på NTC har i nogle år nu båret præg af, at man svømmer utrolig langt til træning - men til gengæld med ikke så høj en intensitet. Herovre er modellen, at man ikke svømmer så langt - men til gengæld giver man den max gas.

- Det skulle jeg og min krop lige vænne mig til, for efter de første 14 dage havde jeg tabt tre kilo. Og det var altså ikke fordi, jeg havde meget fedt at tage af i forvejen, forklarer han med et grin og afslører, at han for overhovedet at kunne nå at få kalorier nok, har han af og til måtte have en spand Ben & Jerrys-is med ned til træningsområdet.

Der er nemlig altid to svømme-pas om dagen for Skaaning og holdkammeraterne - og af og til er der ikke mere end et par timer imellem. Så nød lærer sulten mand at spise, kan man sige.

Hvad er »Trojans Swim Team« for en størrelse? Der er nok mange herhjemme, der ikke har så meget kendskab til amerikansk svømning.

- Jamen det er en slags svømmeklub, som træner på USC (University of Southern California, red.) Men det er typisk svømmere, der ikke har et college-stipendiat, og som derfor betaler for træningen selv.

- Det er et ekstremt konkurrencepræget miljø, men på en god måde. Vi er en 20-25 svømmere fra hele verden, og der er knald på. Setuppet er meget professionelt.

Daniel Skaaning snupper en tænkepause og føjer til sidstnævnte, at det faktisk er lidt et paradoks.

- På NTC bliver der sørget for ALT for én lige fra morgen til aften - mens man hér skal sørge for næsten alt selv. Men omvendt bliver man også næsten pakket for meget ind i vat på NTC - mens man hér virkelig lærer at tænke selv og træffe sine egne valg. Man lærer kort sagt, hvad der skal til for at begå sig.

Hvordan er niveauet generelt i klubben?

- Super højt! Altså hjemme i Danmark kunne jeg ofte godt ligge og træne alene, fordi jeg er én af de bedste i Danmark på 200 meter medley, og at jeg måske ikke kan få så meget konkurrence i den disciplin på NTC. Hér ligger der til de fleste træninger en eller anden gut på banen ved siden af mig og giver mig en ordentlig røvfuld, påpeger Skaaning smågrinende - og konkluderer metaforisk:

- Derhjemme følte jeg mig måske lidt som en stor kanon - hér er jeg bare en lille fisk i et stort bassin. Men det er noget, man lærer noget af.