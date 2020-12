A6-cheftræner Kim Dietrichtsen (hér sammen med A6 -svømmeren Ida Skov Kragh) er ingenlunde nervøs ved afholdelsen af et stort DM. Foto: A6

Sjællandske svømmeklubber frygter ikke corona ved DM

Sport DAGBLADET - 14. december 2020 kl. 11:58 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

I sidste uge blev de udvidede coronarestriktioner øget til at gælde nu 80 procent af hele landet - inklusive hele Sjælland.

Derfor er det faldet nogle for brystet, at der fra mandag og den næste uge frem bliver afholdt DM i svømning i Helsingør med i alt godt 350 deltagere. I sin nøgne form ser dén sætning måske også i sig selv en smule vanvittig ud - og det har da også både fået borgere og enkelte medier til at angribe mesterskabet fra »skandale-vinklen«.

Kigger man danmarksmesterskabet lidt nærmere i sømmene, er der imidlertid en række formildende omstændigheder, som taler for afholdelsen af et så stort arrangement.

Også selv om langt fra alle deltagere er professionelle svømmere - og udtrykket »professionel sport« er jo netop definitionen for, hvilke arrangementer, der stadig må afholdes trods forsamlingsloftet.

Først og fremmest er der ikke skyggen af at være 350 svømmere samlet på én gang. I selve svømmehallen må der aldrig på noget tidspunkt være mere end 30 mennesker ad gangen - hvilket vil sige færre mennesker, end der tilsammen er til en tilskuertom håndboldkamp.

End ikke svømmernes trænere må være til stede i hallen, så alt overflødigt »fedt« må siges at være skåret fra i afholdelsen. Det påpeger i hvert fald Dansk Svømmeunion selv. Unionen lagde søndag en pressemeddelse op på egen hjemmeside.

Et skriv, der tydeligvis har til formål at berolige vidt og bredt. Heri lyder det bl.a.

»Vores svømmeres sundhed har altid højeste prioritet. Derfor har vi forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed danmarksmesterskabets sportslige setup samt dets rammer. Styrelsen har bekræftet, at forholdsreglerne i svømmehallen (afstande, grupperinger, rengøring m.v.) ikke giver grundlag for forøget smitterisiko. Sammen med ledelsen i Helsingør Svømmeklub har vi ligeledes været i dialog med Helsingør Svømmehal, Danmarks Idrætsforbund, Helsingør Kommune og Nordsjællands Politi.«, lyder det i pressemeddelelsen fra Dansk Svømmeunion.

Klubber tager det roligt

DAGBLADET har talt med tre større sjællandske svømmeklubber - A6, Køge Svømmeklub og Ringsted Svømmeklub. De to førstnævnte har flere svømmere til start ved DM, mens Ringsted ikke har deltagere med. Sidstnævnte handler dog ikke om coronaforhold, fortæller Ringsted-svømmechef Chris Christensen.

- Nej, det er udelukkende fordi, vi lige nu har en helt utroligt ung generation i klubben. Vores elitehold er så ungt i denne sæson, at de alle sammen stadig er juniorer. Vi har derfor ud fra en sportslig betragtning vurderet, at det ikke gav mening at stille op ved DM, siger Christensen og tilføjer:

- Coronamæssigt ville jeg ikke være bekymret. Vi så tydeligt ved junior-DM i sidste uge, hvor godt styr, der var på det.

Kim Dietrichtsen, som er cheftræner i svømmefællesskabet A6 i Jyllinge, lægger sig meget op ad den sidste betragtning.

- Det har faktisk aldrig været en debat i klubben. Vi har fuld tillid til, at det setup, som arrangørerne får sat op, det er helt efter reglerne. Vi så til junior-DM i sidste uge, at der blev taget en lang række hensyn, som gjorde det sikkert for svømmerne at være med, siger han.

Han tilføjer, at A6-svømmerne - modsat mange andre klubber - ikke deltager i den fælles indkvartering på Comwell Borupgaard, hvor flere hundrede svømmere skal overnatte. I stedet kører A6-svømmerne hjem hver for sig i biler.

- Jeg er 100% tryg ved, at der er styr på svømmernes sikkerhed. Der er lavet så mange foranstaltninger, at jeg ikke er bekymret selv i en tid med så mange restriktioner, som vi har lige nu, påpeger Dietrichtsen.

Heller ikke svømmerne fra Køge Svømmeklub overnatter på Comwell, og modsat A6, som har dusinvis af svømmere med, kommer Køge SK kun med seks svømmere til start. Ikke desto mindre er klubchef Jan Hansen »helt og aldeles rolig« ved at sende svømmere i det nordsjællandske DM-bassin.

- Vi har selvfølgelig vendt situationen i den sportslige ledelse, men vi har intet problem med at sende vores svømmere af sted. Vi synes tværtimod, at den samlede »sikkerhedspakke« er yderst forsvarlig. Man møder færre mennesker, end hvis man tager ned og handler i Brugsen, siger Hansen konkluderende.