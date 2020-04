Sjællandske roklubber dominerer i toppen

I denne uge offentliggjorde DIF de nyeste medlemstal på tværs af sportsgrene - men også inden for de enkelte af slagsen. Og kigger man på rosporten, er det meget tydeligt, at det er Sjælland, der sidder på flæsket i denne sportsgren.

Og ikke bare de københavnske som fx DSK eller Københavns Roklub - nej også klubberne fra det sjællandske opland ligger meget højt på listen over medlemmer inden for rosporten. Bedst af roklubberne i Region Sjælland er Roskilde Roklub på tredjepladsen med 507 medlemmer. Det er en fremgang på syv medlemmer i forhold 2018.

Hvis dét tal ikke lyder af meget, ja så er det faktisk værd at bemærke, for ser man på de to store østsjællandske klubber, Roklubben Viking og Roklubben Stevns, er der faktisk tilbagegang i medlemstallet.