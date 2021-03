Team Cycling Ringsted-formand Henning Hartvig opfordrer til, at klubberne mødes tilen snak - over nettet - for at få hoved og hale på alle de påstande, der flyver i vinden. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Sjællandske klubber ønsker bedring nu

Som de fleste faste læsere af sn.dk vil være klar over, er bestyrelsen i Dansk Cykle Unions Distrikt Sjælland (DS) i denne tid genstand for megen negativ opmærksomhed.

En opmærksomhed, som er bragt til torvs, først og fremmest fordi og Bo Belhage (tidligere DS-bestyrelsesmedlem) og Erik Hougs (suppleant i repræsentantskabet) i sidste måned sendte et fire sider langt brev til hovedbestyrelsen i DCU. Et brev med en sønderlemmende kritik af Distrikts Sjællands bestyrelse; eller nærmere betegnet toppen af den - med formand Charlotte Frank og kasserer Margit Christiansen i spidsen.

Den sidste uges tid har dette medie dækket historien intenst, og blandt andet har både andet tidligere DS-bestyrelsesmedlem og en advokat udtalt sig i sagen - og det samme har både føromtalte DS-formand of formanden for hele DCU.

Men hvad med de sjællandske klubber? For et eller andet sted er det vel dem, der potentielt lider mest under balladen i distriktsbestyrelsen?

I hvert fald lyder det fra to ud af de tre klubber, vi har talt med, at uroen i Distrikt Sjælland på ingen måde gør noget godt for nogen.

- Det er ikke godt nok, det der lige nu tilbydes vores mange ryttere og frivillige. At der er så meget uro i det organisatoriske bagland. Det synes jeg ikke er godt nok, og der har vi alle sammen et ansvar for at være med til at sikre, at der bliver stabilitet i tingene igen, siger Jesper Zwisler, som er formand for Roskilde Cykle Ring.

Han tilføjer:

- Det er åndssvagt, at vi bruger tid på ting, der ikke er opbyggelige i forhold til dansk cykelsport. Ting som er et udtryk for internt rod i vores organisation. Det er dybt utilfredsstillende. Jeg har et ønske om, at vi som klubber bliver inviteret mere eksplicit med ind i det arbejde, der fåregår i cykelunionen. Det er ude i klubberne, at virkeligheden skabes, det er ikke omkring et mødebord i DCU eller DCU Sjælland, påpeger Zwisler.

Også i Team Cycling Ringsted er begejstringen for den nuværende situation til at overse. I den midtsjællandske klub er formanden Henning Hartvig - far til den tidligere cykelrytter Daniel Hartvig. Han mener ikke, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af mudderkastning.

- Jeg tænker, at alt det hér skader cykelklubberne, og det skader cyklingen generelt. Jeg kan ikke forholde mig konkret til hverken den ene eller den anden af de påstande, der bliver fremlagt (af Belhage og Hougs, red.) - men det skader cyklingen, når der er så meget ballade i toppen, siger Henning Hartvig.

Ringsted-formanden har i stedet et konkret forslag til, hvad der måske på kort sigt kunne gøres blandt de sjællandske klubber - og meget gerne inden DCU-årsmødet, som formodentlig bliver i april (den præcise dato foreligger ikke endnu)

- Det, som jeg kunne have et håb for, var at vi klubber i den nærmeste fremtid kunne holde et online-møde om sagen. Det synes jeg er en ting, der mangler lige nu. Altså at vi som klubber får snakket sammen og får en idé om, hvad vi vil, og hvad der er hoved og hale i alt det hér. Det ville være en konstruktiv måde at få snakket på nu hér, siger han.

I Køge Cykel Ring er det til gengæld ikke det helt store, som formand Martin Flindt Møller ønsker at bidrage til diskussionen med. Ikke endnu i hvert fald:

- Lige hér med det første har jeg ikke nogen kommentarer til sagen. Ikke før vi har fundet ud af, hvad der er hoved og hale i sagen. Så det ser vi på efter årsmødet, siger Møller kortfattet.