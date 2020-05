De sjællandske ryttere - som for eksempel i Køge Cykel Ring - kan nu atter træne i klubregi. Om end stadig med »coronaregler«. Privatfoto

Sjællandske cykelklubber jubler over genåbning

Sport DAGBLADET - 14. maj 2020 kl. 10:27 Af Kasper Nørgaard Hansen

Modsat lande som Spanien og Frankrig har Danmark aldrig været ramt af noget udgangsforbud under coronakrisen, og derfor har de danske cykelryttere også kunnet træne både ofte og længe her de sidste to måneder.

Men det har skullet foregå helst alene og højst to, har anbefalingerne lydt på - og samlede klubtræninger har været bandlyst siden den 11. marts. I hvert fald indtil denne onsdag, for her kunne DCU melde følgende ud i en pressemeddelelse:

»Danmarks Cykle Union har efter Sundhedsstyrelsens udmelding søndag aften arbejdet på at få specifikke vurderinger og anbefalinger i forhold til cykelsporten, og vi har nu opdateret anbefalingerne til medlemmer og klubber. Og vi er meget glade for, at vi fra og med i dag, onsdag den 13. maj, kan åbne for klubtræning i grupper på op til 10 personer, der holder én meters afstand til hinanden. Desværre ser håndhævelsen af forsamlingsloftet ud til at gøre det svært for os at afvikle almindelige cykelløb før 1. september, og derfor er traditionelle licenscykelløb aflyst til og med august - men vi arbejder på at få lavet en protokol for alternative løbsformater i alle de forskellige discipliner.«

Meldingen møder på DCU's Facebook-side faktisk en del ærgrelse fra enkelte personer, som mener, at det er en alt for defensiv melding, og at man bare burde komme i gang med at køre noget cykelløb i en fart.

Men hos de tre sjællandske klubber, som sn.dk har talt med, er der i stedet stor tilfredshed med, at man nu i det mindste kan mødes i klubregi og træne sammen. For eksempel hos Martin Flindt Møller, som er formand for Køge Cykel Ring:

- Det, synes jeg, er en rigtig fin melding, og især fordi vi allerede i klubben har lavet en udførlig handlingsplan for, hvordan vi ville bære os ad med at få holdtræningen til at forløbe inden for de sundhedsmæssige retningslinjer. Vi manglede bare et »go«, og det fik vi så i dag (i går), siger formanden og forklarer.

- Måden, vi gør det på, er, at vi deler vores ryttere op i grupper á maks 10, og så kører de ud og laver noget enkeltstartstræning, sprinttræning og den slags, hvor de ikke ligger og kører tæt i grupper. Og så har vi valgt at køre på en lille rundstrækning, hvor det er nemt at kontrollere, hvem der er hvor, siger Møller.

Også hos Roskilde Cykle Ring er der glæde at spore over den nye åbning - ikke mindst hos formand Jesper Zwisler.

- Det er en super start, det er der ingen tvivl om. Fællestræningen bliver selvfølgelig godt nok meget kompliceret med de sikkerhedsprotokoller, vi skal overholde, og det kommer til at kræve noget logistik.

- Men vi gør det sådan, at rytterne på træningsdagen skal melde ind, om de kommer eller ej. For på den måde kan vi dele rytterne op i hold, som så kører ud på træningsruten på forskellige tidspunkter - og med hver sin træner. Vi gør det så sådan, at hold 1 møder ind klokken 17.00, hold 2 klokken 17.05 og så fremdeles. Det fungerer rigtig fint, påpeger Zwisler.

Michael Slonina er formand i Ringsted Cycling, og selv om han også er glad for træningsgenåbningen er han nok alligevel den af de tre formænd, som i størst grad påpeger et »men«.

- Det er meget rart, at vi nu får grønt lys. Det er især noget, der glæder vores yngste ryttere, hvilket vi sige U11-rytterne. De glæder sig rigtig meget til at komme i gang igen. Hos resten af klubben, for eksempel de lidt ældre ungdomsryttere har man længe trænet godt alene. Og for dem er det helt klart det at komme ud at køre noget cykelløb igen, der vil betyde mest, fortæller han.