Serieklubber er ikke i panik - endnu

Sport DAGBLADET - 01. maj 2020 kl. 12:07 Af Kasper Nørgaard Hansen og Anders Kamper

Der er efterhånden snart gået to måneder, siden al fodbold blev lagt ned i Danmark som følge af coronapandemien.

En slem bet for alle sportshungrende danskere, men også en slem økonomisk bet for især de professionelle danske klubber med kontraktfodbold og betydelige lønninger. Men hvordan ser det egentlig ud med økonomien i de lidt lavere rækker?

DAGBLADET/sn.dk har ringet til en række sjællandske danmarksserie- og sjællandsserieklubber for at få en status på netop det spørgsmål hér ved indgangen til maj måned.

Hos DS-klubben Karlslunde IF er man i en siutation, hvor man rent sportsligt har alle gode grunde til gerne at ønske turneringen genoptaget så hurtigt som muligt. Klubben ligger nemlig pt. på 2. pladsen i sin DS-række - kun ét point efter topholdet AB Tårnby og dermed med en reel oprykningschance.

Men Karlslunde er én af de klubber i rundringningen, hvor man holder vejret en smule i forhold til fremtiden - efter godt otte uger uden fodbold.

- Vi kan sagtens se ind i, at vores sponsorindtægt vil falde med 10%, selv hvis vi kommer i gang med turneringen hér i foråret. Og gør vi ikke, så er det virkelig en joker af den store slags, siger klubformand Søren Friis og tilføjer:

- Vi har måske mistet en 50-60.000 i indtægter pt - og det er lige nu til at leve med - men det spændende bliver nu, hvordan den nærmeste fremtid bliver i fodbolddanmark, siger Friis.

Hos naboklubben Greve Fodbold, som ligger sidst i Karlslundes DS-række - tager man den økonomiske del af coronakrisen med noget, der minder om ophøjet ro.

- For vores vedkommende er der ikke så meget økonomi involveret, da vi er en ren amatørklub. Men med hensyn til sponsordelen er vi dér, hvor vi nu skal til at sende nogle regninger af sted, og det er vi da lidt spændt på - for nogle af vores lokale sponsorer er meget hårdt ramt af coronakrisen, fortæller formand Brian Lemmeke.

- Men omvendt må jeg også sige, at for vores vedkommende er det temmelig lidt, vi får ind via sponsorvejen. Det er indtægterne fra kontingenter, som vi baserer vores økonomi på, uddyber han.

Hér er hvad de øvrige lokale klubformænd siger til den nuværende økonomiske situation:

Jørgen Kolter, Taastrup FC:

- Vi har ikke rigtig lidt tab, fordi vi er en ren amatørklub. Vi mister lidt på nogle stævner, men det er ikke nævneværdigt. Vi har ikke mistet sponsorer, så vi holder skindet på næsen og er klar til at fortsætte, når turneringen starter - også hvis det først bliver efter sommerferien.

Brian Hansen, Køge Boldklub:

- Min overordnede fornemmelse er, at det selvfølgelig er en svær tid, vi går i møde i forhold til sponsorer - men også at vi skal have en god, løbende dialog med sponsorerne. Det, der til gengæld lige nu ærgrer mig lidt, er for det første, at alle vores medlemmer står på spring for at komme i gang med sæsonen - og for det andet at vi jo skulle have været i gang med en stor satsning omkring pigefodbold i klubben - men den del er lige nu blevet sat i stå af coronasituationen.

Jens Hvidemose, Haslev FC:

- Vi har ingen kæmpe indkomst udefra, som vi nu går glip af som følge af et aflyst arrangement. Vi holder skindet på næsen, og de trænere vi har haft ansat hidtil, ja de er også ansat i klubben nu. Og så kan det da godt være, at det vil kunne ses på bundlinjen til sidst, men så må vi tage den derfra. Det her er en situation, som kræver megen samarbejdsvillighed fra sponsorernes side, og der kan vi forhåbentlig slå på loyaliteten hos begge parter.

Brian Larsen, Ringsted IF:

- Vi har ingen stævner, men lørdag skulle vi have vores store fodbolddag, som vi mister lidt indtægter på. Fodboldskolen i starten af skolernes sommerferie er også usikker, men overordnet er vi som alle andre foreninger spændt på, hvordan vores sponsorer klarer sig igennem krisen. Vi har ikke en stor, men mange mindre og mellemstore sponsorer, og vi er da spændt på at se, hvordan de kommer ud på den anden side af det her. Det kan jeg da godt være lidt nervøs for - om vi til den tid kan skaffe opbakning til vores klub og arbejde. Det må tiden vise.

Finn Bülow, Gørslev IF:

- Vi havde et »krisemøde« for et par uger siden for at samle op på situationen, og som det ser ud lige nu, så vil vi kun gå glip af omsætningen i vores kiosk. På den anden side har vi heller ingen udgifter, så vi er ikke så hårdt ramt, som det ser ud lige nu. Man ved jo ikke, om en sponsor går konkurs eller noget i den retning, men indtil videre har vi ingenting hørt. Vi holder skruen i vandet.

Henrik Andersen, RB06:

- Vi har ikke mistet penge, og det kommer vi heller ikke til. Vi har pengene i hus til vores ungdoms-elite de næste to år, og derudover har vi ikke de store sponsorindtægter. Jeg skal ikke kunne sige, om det bliver sværere at finde sponsorer til nytår, men det må vi se til den tid.