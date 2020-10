Bisbebjergs trup. Bagerste række fra venstre: Rasmus Graff - Mathias Olsen, assistenttræner - Mads Rasmussen (bag Mathias) - Rasmus Mogensen - Pelle Sand, assistenttræner - Joakim Brandt - Andreas Vestergaard - Mikkel Jensen - Christoffer Siedentopf - Casper Buus - Fredrik Dahl - Oliver Lundquist, assistent (tidligere ungdomsspiller i HB Køge) - Thomas Ottosen, holdleder - Emil Haugaard - Sofus Kristensen - Jeppe Skjølstrup - Kasper Larsen, træner - Mathias Lund (bag ved. Forreste række fra venstre: Khalil Salimi - Josip Ladan - Shayan Shahpar - Tobias Svendsen - Simon Ibdal - Nicolai Brogaard - Thomas Hebo - Martin Kristensen - Mikkel Prins - Mikkel Christensen - Peter Holst. Foto: Hanne Kokkegaard

Serie 1-hold ser frem til HB Køge-besøg

Sport DAGBLADET - 05. oktober 2020 kl. 12:44 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Lørdag eftermiddag mødte de Frederiksholm Sydhavnen og vandt 5-3, og på lørdag skal de møde FK Prespa.

Mellem de to kampe kommer der et lidt mere prominent besøg tirsdag eftermiddag, når HB Køge gæster Lersøparken lige nedenfor Bispebjerg Hospital.

Det var her, Bispebjerg Boldklubs serie 1-hold skabte en pokalsensation for få uger siden ved at slå ingen ringere end FC Helsingør fra 1. division ud af turneringen. 3-2 endte opgøret, der sendte visse bølger rundt i fodboldkredse, indtil det gik op for alle, at Helsingør havde taget noget let på opgaven og sendt reserverne og nogle U19-spillere i kamp.

Det var ikke nok til at vælte Bispebjerg omkuld på eget græs i København NV.

Helsingør kom ellers foran efter 18 minutter ved Teddy Carl-Johan Oliver Bergqvist, men minuttet efter udlignede Simon Ibdal, og lige inden pausen gjorde Andreas Vestergaard det til 2-1.

Efter pausen øgede Joakim Brandt Jensen til 3-1, inden Teddy Carl-Johan Oliver Bergqvist fik reduceret. Tættere på kom Helsingør ikke, så Bispebjerg-spillerne kunne juble over at have slået en stor klub 3-2 og sikre avancementet til næste runde i DBU Pokal´en.

Tirsdag eftermiddag kommer HB Køge altså på besøg for at møde holdet, der ligger nummer to i DBU Københavns serie 1, pulje 2.

Nummer et ligger Jægersborg med 19 point og 21-12 i målscore. Bispebjerg har også 19 point, men 17-11 i målscore i en række, der udover de allerede nævnte også tæller klubber som Viktoria, Rødovre, CBS Sport, CSC, BK Fix, Sundby og IF Føroyar.

Kasper Larsen har været træner for Bispebjerg i samlet 12 år, men af et par omgange, og både han og spillerne ser frem til mødet.

- Vi spiller jo om at gå videre, og det vil vi gerne, men altså...HB Køge vælger nok ikke at sende deres U19-hold og reserver. Jeg tror ikke, at de har lyst til at »lave en Helsingør«, som træneren udtrykker det om den sejr, der altså allerede er blevet et begreb.

»En Jesper Olsen«, og nu »en Helsingør.«

- HB Køge kommer jo nok med hele kavaleriet og vil nok gerne sætte os grundigt på plads. Men så længe det står 0-0 og tiden går, så skal vi da prøve at se, om vi kan lave ret resultat. Så vi skal ikke være bagud 3-0 efter et kvarter, siger Kasper Larsen.

- Vi kommer jo til at stå meget tilbage og ikke have meget spil på deres banehalvdel. Det havde vi heller ikke mod Helsingør. Vi kommer til at stå kompakt og køre kontra´erne, og så må vi se. Vi skal sørge for, at alle dødbolde bliver farlige. Det lykkedes vi med mod Helsingør, hvor deres målmand så uheldig ud to gange, og så førte vi 3-1. Man skal have heldet også på dagen for at få et resultat.

- Der er ingen i vores trup, der har en tro på, at vi går videre, men vi spiller efter det og prøver. Hvis jeg var Auri, så havde jeg da lovet spillerne en fridag, hvis de slår os med otte eller noget i den stil, griner Kasper Larsen.

- Jeg håber ikke, at vi får et drag over nakken, men der skal jo være forskel på at træne to gange om ugen og et fuldtidsprofessionelt hold.

Hos Bispebjerg er det værd at holde øje med højrekanten Nicolai Brogaard, der kan drible og har et godt spark. Shayan Shapar har en fortid på Skives divisionshold, og han er både en god angriber og en god midterforsvarer, så Kasper Larsen skal have sovet på, hvor han skal spille.

Målmand Casper Buus har også en fortid i Skive med et par divisionskampe, og Bispebjerg er i det hele taget et tæppe af en trup, der er vævet sammen af spillere udefra.

Kasper Larsens dialekt afslører, at han er fra Lolland med Nakskov som hjemby, og dernede fra kommer assistenttræner Mathias Olsen, holdleder Thomas Ottosen og ikke færre end seks-otte spillere. Andre spillere er fra Vordingborg, fra Nordsjælland, som nævnt fra Skive og andre klubber udenfor hovedstaden. Der er kun en spiller fra København på holdet.

- Vi er en lille enklave, og det er meget hyggeligt. Hver gang der kommer en spiller fra Nakskov herind, så tager vi fat i ham og siger, han skal spille her, så er det lidt hjemligt. Vi er om os, når vi hører om spillere, der stopper rundt omkring. Vi er seriøse, og det er et fint niveau, og så er der en masse socialt ved siden af. Som man kender det fra provinsen, Kasper Larsen.

Bispebjerg ligger altså i toppen af serie 1, og måske bliver det mere end det. Måske ikke.

- Vi er en serieklub med alt, hvad det indebærer. Hvis man vinder hver kamp, så rykker man op, og vi spiller for at vinde. Men der er ikke noget pres om det, siger træneren.

Tirsdag kommer HB Køge altså på besøg. I pokalkampen mod FA2000 stillede Auri med denne trup: Casper Hauervig, Frank Assinki, Antonio Rocco Romeo, Jubril Adedeji, Liam Jordan, Magnus Haüser, Marius Elvius, Oliver Sonne, Mathias Høst, Jonathan Canto, Effiong Nsungusi. Bænken: Martin Koch Helsted, Abdul Nassiru Hamsah, Jakob Johansson, Magnus Wørts, Casper Jørgensen, Oskar Snorre, Frederik Munck.

- Vi må se, hvad vi gør. Det er vigtigt, at de spillere, der ikke får så meget spilletid, får det her. Vi skal videre, selvfølgelig, men vi skal passe på: hvis man undervurderer et hold og de scorer et mål og vi er rammer stolpen og får modgang, så taber man. Det handler om attitude og tempo over 90 minutter, og så bør der være forskel på de to hold, siger Auri.

Klokken 16.00 spilles kampen i Lersøparken.