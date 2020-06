Mileta Rajovic header hér FC Roskilde foran med 1-0. Senere fordoblede han også føringen - men det var ikke nok mod et stærkt Viborg-hold. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Sensationen lurede - men så gik FCR ned

FC Roskilde førte torsdag højst overraskende med 2-0 i Viborg efter 44 minutter - men især i 2. halvleg løb roskildenserne helt tør for kræfter, og så endte det med 4-2 til hjemmeholdet.

FCR lagde i det hele taget optimistisk fra land, men efter den første halve snes minutter, lagde Viborg efterhånden et tungt pres på gæsterne. Efter 14 minutter var dét pres særdeles tæt på at give en føring til topholdet. Men Alassana Jattas hovedstød tog overliggeren.

Men bedst som det mere og mere lugtede af 1-0, blev det i stedet 0-1 på tavlen. Nicklas Mouritsen slog et perfekt skruet indlæg fra venstre side, og inde midt i feltet kom Mileta Rajovic til og headede bolden smukt over i det lange hjørne - utageligt for keeper Brandon Austin.