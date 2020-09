Se billedserie Fra Benløse-tøj til Vanløses ditto.

Selander i nye klæder

21. september 2020

Sidste sæson spillede han i Benløse, hvis da ikke hans lange ben eller ryg gjorde knuder.

I dag er Johan Selander spillende træner i Vanløse Floorball, der også spiller i Ligaen sammen med blandt andre Benløse. De andre hold i rækken er Hvidovre, Rødovre og Copenhagen.

Mens Benløse er en etableret topklub i dansk floorball, så er det en anden virkelighed i Vanløse, der er opkomlinge og kæmper for at bide sig fast i rækken i en klub med mange medlemmer og et ungdomsarbejde, der fungerer.

Søndag eftermiddag mødtes de to klubber så, og Johan Selander var på banen og med til at tabe 6-14 til de tidligere holdkammerater.

Et resultat, der er lige i overkanten, spørger man en et træt Selander lige efter slutfløjtet.

- Det var en hård kamp. Vi møder Danmarks bedste hold, så det er ikke så mærkeligt, at det ville blive hårdt, men 6-14 afspejler jo ikke kampen. Vi fik to straffeslag imod os, som ikke var der efter min mening, men alligevel var vi godt med. Vi var bedst i næsten to hele perioder, men vi kunne ikke rigtig hænge med hele vejen, og så er Benløse dødsensfarlige, når de får deres muligheder, siger Selander på klingende svensk og peger på Benløses bredde som afgørende mod slutningen af en kamp.

- De har mange spillere, som nu skal stå frem og tage ansvar og sørge for, at der sker noget. Nu kan de ikke bare vente på at Glass (Mathias, red.) får bolden og gør noget. Men igen: 6-14 er for stort et nederlag, men det løb fra os, hvor vi hang med hovederne. Vi fik ikke gjort arbejdet defensivt, siger Vanløse-træneren.

Nævnte Mathias Glass spiller nu for svenske Höllviken. Herfra har netop Vanløse fået brødrene Sjöstedt op til denne sæson. Sammen med Bømer, Bømervang, Lehnert og andre er et slagkraftigt hold under opbygning.

Hvad er det du skal i Vanløse?

- Jeg skal udvikle de unge spillere, og vi har mange, der er gode og allerede nu står op og gør det rigtig godt mod landsholdsspillere og danske stjerner i Ligaen. Benløse var nok ikke helt forberedt på, hvordan det skulle se ud efter de første to perioder.

- Min ambition her er, at vi er helt klar til alle kampe og kan slå alle, hvis vi rammer dagen. Det viser vi i dag - at vi kan presse det bedste hold i Danmark. Benløse kom nok hertil og bare troede, de skulle vinde relativt enkelt og køre hjem, men sådan blev det ikke. De måtte arbejde for det. - Hvor vi skal hen på længere sigt, må tiden vise. De unge spillere skal udvikles, og vi skal hæve niveauet på alle måder her i klubben. Det vigtigste er, at der er god træning, for så bliver spillere bedre, og det er det, det handler om, siger Johan Selander og går ud i solen, hvor kampen skal evalueres.