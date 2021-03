HB Køge hér i holdets seneste sejr - hjemmekampen mod Vendsyssel for et par uger siden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Seks scenarier: Sådan kommer HB Køge i slutspillet

Sport DAGBLADET - 13. marts 2021 kl. 08:53 Af Kasper Nørgaard Hansen

Nu spidser det efterhånden for alvor til i 1. division i forhold til at kvalificere sig til det eftertragtede slutspil - eller alternativt at dumpe ned i det lidet eftertragtede nedrykningsspil.

Kodeordet hedder top-6, for herunder deles rækken i to efter de to sidste runder i grundspillet.

Og netop i midten af rækken er det lige nu tæt, så man nærmest tror det er løgn - hvilket kun øger spændingen om, hvem der snupper den forjættede 6. plads. Fremad Amager (5), Fredericia (6) og HB Køge (7) ligger nemlig alle med præcis 28 point, og hér er der altså kun målscoren til forskel.

HB Køge har på egen hjemmeside hbkoge.dk haft den store lommeregner fremme og regnet på scenarierne for herreholdet - ved hvert af de fem mulige pointmæssige udfald af de sidste to kampe.

Det er interessant læsning for alle med hang til statistik og sansynlighed - og helt overordnet står det fast, at skal HB Køge være 100% sikker på at kontrollere egen skæbne, ja så skal både Kolding og Hvidovre besejres i de to sidste kampe.

Men hér følger de respektive scenarier, hvis HB Køge henter henholdsvis seks, fire, tre, to, ét eller nul point i de resterende to kampe:

Seks point i de to sidste kampe:

Da Fremad Amager og Fredericia mødes i den kommende spillerunde, og dermed ikke begge kan opnå maksimumpoint, vil HB Køge med to sejre i de sidste to kampe være sikre på en plads i top 6. HB Køge kan altså selv afgøre det hele.

Hvis kampen mellem Fremad Amager og Fredericia ender uafgjort er det seks point, der skal til for at være helt sikre på top 6, hvis begge hold samtidig vinder deres sidste kamp i grundspillet.

Fire point i de to sidste kampe:

Fire point til HB Køge i de sidste to kampe vil være nok, såfremt der findes en vinder i opgøret mellem Fremad Amager og Fredericia.

Hvis kampen mellem Fredericia og Fremad Amager ender uafgjort, og HB Køge samtidig "kun" henter fire point i de sidste to kampe, er HB Køge afhængige af, at enten Fremad Amager eller Fredericia ikke vinder deres sidste kamp i grundspillet.

Tre point:

Hvis HB Køge henter tre point i de to sidste kampe, er HB Køge stærkt afhængig af andre resultater. Det betyder, at Fremad Amager og Fredericia ikke begge må hente tre eller flere point i de to sidste kampe.

To point:

Hvis HB Køges to sidste kampe ender med to gange uafgjort, skal holdet krydse fingre for, at Fremad Amager og Fredericia ikke begge henter to eller flere point i de sidste to kampe. HB Køge skal samtidig kigge sig en smule over skulderen, da Hobro med to sejre i de sidste to kampe i givet fald vil kunne indhente HB Køges pointtotal.

Ét point:

Hvis HB Køge må nøjes med et enkelt point i de to sidste kampe i grundspillet, er HB Køge afhængige af, at enten Fremad Amager eller Fredericia taber begge deres sidste kampe. HB Køge er samtidig afhængig af at Hobro ikke kommer fra baghjul og henter seks point i de to sidste kampe, hvor de møder Esbjerg og Silkeborg.

Nul point:

Det er teoretisk set en mulighed, at HB Køge kommer i top 6, selvom begge kampe skulle ende uden point. Det kræver dog at Hobro højst får tre point i de sidste to kampe, og at Fredericia samtidig taber begge deres kampe med cifre, der gør at HB Køges målscore ender med at blive bedre end Fredericias.