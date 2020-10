Sejr og brækket ben i Roskilde

Ret hurtigt gik det dog op for Skovshoveds spillere, at den var helt gal, da flere tog sig til hovedet, efter at have tilset deres skadede holdkammerat, der vred sig i smerte på græsset og græd hjerteskærende. En ambulance blev straks tilkaldt, men der gik 20 minutter før den kom og en halv time, før den forlod banen igen.