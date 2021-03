Schjønberg på hård opgave

- Det er en pudsig oplevelse at sidde og have den fornemmelse, at man har kontrol over en kamp og så pludselig være bagud 2-0. Men det er fodbold og bundholdets lod at have det sådan, og sådan er det. Vi kigger ikke efter alibier og undskyldninger, men kigger indad og bliver bedre. Der er en kamp på lørdag igen, og der hvor vi ligger og kæmper, der skal vi kæmpe til sidste kamp, og det har jeg fortalt spillerne. Der kommer bump på vejen som det her, og lige nu er det surt. Vi havde chancerne, som vi ikke scorede på, så vi skal hjem og arbejde med tingene, og så skal der findes energi og masser af humør frem, siger Michael Schjønberg.