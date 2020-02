Sav ham ned

Men at ordene kommer hvislende ud af mundvigene på »verdens mest diplomatiske og snakkesaglige dommer« alias Claus Bo Larsen, der blev kåret som årets danske dommer fire år i træk fra 2007-10 og nok er gået på pension sådan rent fløjtemæssigt, men nu er DBUs »developmentmanager« udi dommergerningen - det er vist de færreste forundt at have oplevet.

- Sav ham ned. Et udtryk, mange fodboldtilhængere givet har enten ytret selv eller hørt en træner mumle i skægget, hvis de har været så »heldige« at stå tæt på udskiftningsboksen og en modstander er lige ved at få en friløber.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her