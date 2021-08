Salzburg-træner frasiger sig favoritrolle i Brøndby-møde

Når Brøndby IF tirsdag spiller første kamp i Champions Leagues playoffrunde mod Red Bull Salzburg, er det østrigske mandskab ifølge bookmakerne storfavoritter.

- Jeg synes ikke, vi er favoritter, siger han på mandagens pressemøde.

Op til lodtrækningen gav Brøndby-træner Niels Frederiksen udtryk for, at Red Bull Salzburg var den modstander, han helst ville undgå. Sidenhen er situationen ikke blevet bedre.

Hele seks Brøndby-spillere er meldt ude med corona, mens den offensive midtbanespiller Rezan Corlu er ude med sygdom.

Det får dog ikke Salzburg-træneren til at tage let på opgaven.

- Jeg er sikker på, at Brøndby kan kompensere for de syv spillere, som ikke kommer til at spille i morgen, siger Jaissle.

Fra 2017 til 2019 var Jaissle assistent i Brøndby under den forhenværende cheftræner Alexander Zorniger.

Ifølge Matthias Jaissle viser Brøndbys hold flere gode takter, som Salzburg skal være opmærksom på.

- Jeg synes, at det er tydeligt at se, at det gode genpres, som blev skabt omkring Alexander Zorniger, stadig kan ses på Brøndbys hold, men Niels Frederiksens indpas kan også ses.

- Det drejer sig om boldbesiddelsen og masser af dybdeløb. Og så har de jo nogle hurtige kantspillere, så jeg er helt sikker på, at de vil komme med en god plan til kampen.

Matthias Jaissle blev også spurgt, om der er nogle individualister på Brøndbys hold, som han frygter mere end andre.

- Uafhængigt af hvilke individualister de har, så er kompaktheden efter min mening det mest bemærkelsesværdige på Brøndbys hold, og så er der selvfølgelig ånden sammen med tilskuerne, siger han.

De seks spillere, der er meldt ude med corona, er midtbanespillerne Josip Radosevic, Christian Cappis, Tobias Børkeeiet og Mathias Greve samt stopperen Sigurd Rosted og reservekeeperen Thomas Mikkelsen.

Brøndby IF har ikke vundet i fem kampe i streg i Superligaen, mens Salzburg har vundet alle sæsonens fire kampe i den hjemlige liga med en samlet målscore på 12-2.

Brøndby møder Red Bull Salzburg på Red Bull Arena i den første af to kampe i playoffrunden i Champions League.

Vinderen af de to kampe går videre til gruppespillet i Champions League, mens taberen ryger i gruppespillet i Europa League.