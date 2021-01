»Salle« efter salg af FC Roskilde: - Jeg er glad og stolt

Efter et nerveprirrende forløb overtog Carsten Salomonsson i slutningen af marts 2019 aktiemajoriteten i FC Roskilde fra Bo Tue Knudsen og var med til at afværge en konkurs.

- For mig handlede det om at redde klubben, så jeg kan kun være tilfreds med den løsning, der er nu fundet. Jeg er glad og stolt over at kunne levere stafetten videre til lokale kræfter. Det er det helt rette set-up, og jeg kan kun ønske de nye ejere og klubben al muligt held og lykke. Jeg er sikker på, at FC Roskilde vil klare sig godt, siger Carsten Salomonsson i en pressemeddelelse tirsdag aften.