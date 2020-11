Anders Theil og co. havde en god kamp forleden mod Roskilde KFUM - men nu venter langt, langt hårdere modstand på Falster. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Sæsonens sværeste kamp venter FCR

DAGBLADET - 13. november 2020

FC Roskilde fik et drømmeresultat ud af det vitale og meget omtalte lokalopgør mod Roskilde KFUM i sidste weekend. For med 1-0-sejren fik FCR lidt luft til bunden i den meget jævnbyrdige pulje 2 i 2. division.

Men til gengæld har det siden da været om at få hænderne ned i en fart for cheftræner Anders Theil og hans drenge, for på trapperne lurer sæsonens uden sammenligning sværeste opgave: Lørdagens udekamp mod Nykøbing FC.

Modsat FC Roskilde, som har mistet i omegnen af 80 procent af den trup, der sidste sæson rykkede ud af 1. division - så er det en helt anden snak hos klubben fra Falster.

Nykøbing - som jo tog turen ned i den tredjebedste række sammen med FCR - har omvendt formået at holde sammen på stort set hele truppen fra 1. division, og det må siges, at være noget, der batter i 2. division. Nykøbing har nemlig været fuldstændig suveræne i indeværende sæson, hvor det i 11 kampe er blevet til 29 point og en nærmest uhyrlig målscore på 33-9.

Til sammenligning bumler roskildenserne nærmere derudaf som et gammelt tog: 13 point i lige så mange kampe har holdet, og målscoren lyder på ikke imponerende 12-21. De er de nøgne fakta forud for lørdagens dyst i Nykøbing Falster, og spørger man bookmakerne, er hjemmeholdet da også kæmpefavoritter.

Alt det ved Anders Theil så udmærket, og han anerkender da også NFC's styrke.

- Jeg var inde og se Nykøbing inde i AB i sidste uge, og det var jo en magtdemonstration, de lavede (6-1 til Nykøbing, red.) Og hvis ikke man kan stå imod fysisk og tempomæssigt, så får man store problemer, for de skal ikke bruge mange chancer til at lave mål.

- Alene bare de to offensive folk Sebastian Koch og Mathias Kristensen er jo en vanvittig duo at have for et 2. divisionshold, men derudover har de bare mange strenge strenge at spille på, lyder det anerkendende fra Theil.

Roskilde-træneren ser det dog ikke som nogen umulig opgave for hans drenge at gøre noget ved det buldrende godstog fra Falster.

- Jeg vil alligevel sige, at i de kampe, hvor modstanderne har været organiseret godt og været disciplinerede, da har det været nogle ret lige kampe, de har spillet. Og så er det et eller andet tidspunkt et godt tidspunkt at møde dem på lige nu.

Hvorfor?

- Jo, for Nykøbing har lige rundbarberet AB og slog så også Esbjerg ud af pokalturneringen forleden, så der kunne nok sagtens være en snert af, at de undervurdede af os. Og det kan så måske være vores mulighed. I hvert fald tager vi af sted med et udgangspunkt, der hedder, at vi skal have noget med hjem dernede fra, konkluderer FC Roskilde-træneren.