Sårbart FCR-hold i sidste test

- Jeg er glad for stemningen, og minus kampen mod Helsingør, har vi spillet fornuftige træningskampe. Det var eller ikke fint mod Nykøbing FC (FCR tabte 2-3), men det er en fysisk udfordring for os at spille to kampe i træk. Det har mange hold, så vi skal i trænerteamet være gode taktisk til at stille op, så vi får det bedste ud af spillerne, hvor vi placerer dem. Vi vil ændre formation og taktik fra kamp til kamp og halvleg til halvleg afhængig af modstanderen. Det er vi nødt til. Vi kan træne det med en lille gruppe, og det er fint, men på den anden side er vi utrolig sårbare overfor skader, siger Jungsgaard.