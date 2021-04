Ringsted IF og Martin Jensen er favoritter til oprykning fra pulje 2, efter at de er gået ubesejret igennem sæsonen hidtil.

Sådan afgøres sjællandsserierne i toppen

Efter et komprimeret grundspil gælder det nu op- og nedrykningsspillet i sjællandsserien.

I toppen af pulje 2 fører Ringsted IF an foran oprykkerne Solrød FC og Gørslev, mens Slagelse, Næstved, Tuse og Nykøbing er noget efter.

Nummer et rykker op i danmarksserien, mens de to toere skal mødes med københavnsseriens nummer to om en plads i ds.