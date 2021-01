Så vandt Roskildes kvinder

Emilie Frese Theil var en evig kilde til uro hos Gudme, det samme var Amanda Poulsen og Malene Nielsen, der havde tendens til lige at hugge til, når det var mest nødvendigt og hun lige ville sætte tingene på plads. På fløjene bød Sarah Grundtvig og Simone Toftdahl-Pedersen godt ind, mens Ida Thrane tog mere og mere fra i målet og såmænd også fik scoret til 28-19 i et tomt mål.

Med sejren slår Roskilde et større hul til Rødovre i bunden, og Roskilde har ydermere en kamp »i hånden« i forhold til Rødovre. Gudme ligger lige under Rødovre, og Roskilde sejr viser, at holdet ikke har noget at gøre blandt de sidste fire hold i rækken.