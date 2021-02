Bo Spellerberg stod for hele seks mål og syv assists i kampen. Foto: Kim Rasmussen

Så slog HØJ endelig et tophold

HØJ havde før lørdagens hjemmekamp mod HC Midtjylland ikke slået nogen top 5-hold i 1. division - men det ændrede sig med en overbevisende sejr på 31-26 over rækkens nummer tre.

Personelmæssigt var det meget tydeligt, at Bo Spellerberg havde til sinds at revanchere den meget dårlige 1. halvleg, han spillede i Otterup i sidste weekend - og efter 12 minutter havde han allerede haft fire indspilninger til stregen og virkede i det hele taget i hopla.

HØJ blev dog også hjulpet af et par helt uforståelige tekniske fejl fra HC Midtjyllands side, hvilket gav en stribe kontrachancer og deraf »nemme« mål. Og således hed den 9-4 på tavlen, da gæsterne tog kampens første timeout efter en lille snes minutter.

Værterne spillede omvendt enormt disciplineret i angrebsspillet, hvor især samspillet Spellerberg-Raahauge fungerede upåklageligt. Så hvis kampen skulle blive spændende igen, fornemmede man at det primært var fordi at HØJ fik spændt ben for sig selv. Det gjorde holdet til dels i form af en masse udvisninger - efter 25 minutter hed »stillingen« i den disciplin 4-1 til HØJ.