Se billedserie Michael Maze server. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes satte Næstved af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes satte Næstved af

Sport DAGBLADET - 14. marts 2021 kl. 16:32 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Sidst, der blev spillet finaler om det danske bordtennismesterskab for hold, og det er ved at være to år siden, gav Roskilde og Næstveds batmænd hinanden en forrygende serie på tre kampe.

Slutfacit blev det samme som hvert år siden 2013 - Roskildes spillende sportchef tog pokalen hjem og satte den ned i kælderen ved siden af skruetrækkere, sandpapir og lageret af indkøbt tandpasta på tilbud. Men i år skal der et tronskifte til - spørger man i Næstved, og søndag var så muligheden for at sætte handling bag tankerne, selv om det blot var i slutspillets tredje runde, de to mødtes i Roskilde Kongrescenter.

Roskildenserne vandt med 5-1 og fik sat en tyk streg under, at de mener, at DM-pokalen hører til i Bentsens pulterkammer. Sportschefen tabte ganske vist som den eneste, da Næstveds førstemand, Hampus Söderlund, vandt med 11-8, 11-9, 11-6, men Bentsen blev senere matchvinder, da han i andenmændenes dyst slog Nikita Iarushin med 11-7 i femte og afgørende sæt.

Roskildes Jens Lundqvist viste fin form ved at slå Iarushin med 3-1 i sæt og Söderlund med 3-0, og hverken Michael Maze eller Antoine Doyen var rigtigt i nærheden af at tabe sæt i deres enlige kamp mod henholdsvis Tomas Koldás og Malthe Möregårdh.

Med sejren er Roskilde med to kampe igen meget tæt på at have sikret sig førstepladsen i mellemspillet og dermed retten til at vælge semifinalemodstander, og det ligger fast, at det bliver mellem Næstved og Virum, der slutter som nummer tre og fire.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg