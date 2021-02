Roskilde fik kørt Lyngby møre og vandt kampen. Foto: Per Christiansen Foto: Per Christensen

Roskildes kvinder vandt igen

DAGBLADET - 01. februar 2021

For anden weekend i træk lykkedes det Roskildes håndboldkvinder i 1. division at vinde. Sidste weekend blev Gudme slået hjemme i Roskilde, og søndag lige over frokost blev Lyngby besejret på udebane med 31-28 efter 17-19 ved pausen.

Med sejren fik Roskilde-holdet understreget, at det ikke hører til blandt de sidste fire i tabellen, hvor Rødovre, Gudme, AGF og netop Lyngby ligger.

Roskilde har 13 point lige over stregen til nedrykningskampe, og der er hele seks ned til Rødovre. Det understreger forskellen på holdene.

Mod Lyngby skulle Roskilde slide en smule med at vise, at de er og var bedst, og spillerne var indstillet på, at hjemmeholdet skulle gøres møre hen over kampen.

Det blev de til sidst, men først skulle Roskilde være bagud med tre i starten, inden holdet kom foran og holdt fast derfra.

Ved pausen stod det 17-19 i den tomme hal i Lyngby, og efter den var der ingen tvivl.

Roskilde-spillerne trak sikkert fra og efterlod ingen tvivl om udfaldet selv uden Emilie Frese Theil, der var ude med rygsmerter.

- Vi lagde vægt på det fysiske for at gøre dem trætte, og det lykkedes ganske fint. Vi var et skridt foran hele vejen, og så var det godt at se, at vi kan score 32 mål, selv om vi var uden Theil, siger Roskilde-træner Daniel Rensch.

Derfor lå der en del ansvar i hænderne på Caroline Kliver og Sarah Vabø-Rasmussen, og det tog de på sig.

- Der blev vist gode ting undervejs, konstaterer Roskilde-træneren om de to og resten af holdet.

1. division, kvinder

Lyngby-Roskilde 28-31 (17-19)

Målene:

Roskilde: Malene Nielsen 8, Matilde Delbo Kirkegaard 6, Amanda Marie Poulsen 4, Mollie Edelved 4, Sarah Vabø-Rasmussen 2, Stine Dunsø 2, Amalie Bervild 2, Viktoria Kagan 1, Caroline Kliver 1, Simone Toftdahl-Pedersen 1.