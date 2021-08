Roskildes Emil har kriller i maven

Han er 20 år, han er tømrerlærling, han har været på efterskole, været til U-VM i Qatar og hopper efter sigende højere end sin far med en bold i hånden og er en del af Roskilde Håndbolds 1. divisionstrup.

Emil Hesselberg har det ikke fra fremmede, det med at have evner med med en håndbold.

Hans far, Henrik Olsen, var i mange år en ledende skikkelse på Roar Roskildes bedste hold i 1. division, men nu har sønnike taget over, og han glæder sig til det i den sæson, der starter 7. september med en kamp mod HØJ - tættere på et lokalopgør kommer de to hold ikke i denne sæson.

Om "Olsens søn", som Emil ofte blot omtales i Roskilde Håndbold, kommer til at spille en rolle i den kamp eller i sæsonen i øvrigt, må tiden vise. Men Emil Hesselberg er klar, hvis træner Rasmus Svane peger på ham og Rasmus Hansen skal trække luft på bænken.

- Jeg har en forventning om en del spilletid på 2. holdet, hvor jeg skal udvikles, men også nogle indhop på 1. holdet. Rasmus er del foran mig, men jeg drømmer da om, at jeg kan få en stor rolle på holdet indenfor de næste par år. Det går jeg efter, og jeg går efter at træne så meget som muligt. Jeg har stor fokus på min udvikling i denne og næste sæson, og så kan jeg forhåbentlig blive en af stamspillerne på 1. holdet, siger Emil Hesselberg.

Til daglig er han i lære som tømrer hos Daniel Lundberg, der også er træner i HØJ, så velviljen til håndbold er til stede.

- Dagene kan godt være lidt lange, men hvis jeg lige får en kort pause og kan hvile benene, så er jeg frisk til træning om aftenen.

1. division står altså for døren for Emil og resten af Roskilde-drengene.

- Jeg er da mere spændt på det end, hvis det var 2. division, vi skulle spille. Nu er der nogle andre forventninger til os, og vi skal vise os frem på en større scene nu. Jeg glæder mig, og de seneste år har jeg vænnet mig mere og mere til den fysik, der venter os i rækken. Jeg kan godt være bange for at lave fejl, men de skal glemmes hurtigt, så man hele tiden er klar.

Emil Hesselberg er ikke i tvivl om, at håndbolden skal have et skud, så han kan gå i hælene på den række af spillere fra Roskilde, der er kommet videre til andre og større klubber i ind- og udland.

- Jeg skal så langt som muligt og gerne toppen af 1. division i første omgang, måske bunden af Ligaen, men helst toppen selvfølgelig. Men uddannelsen skal med, så den er der, når jeg en dag stopper.

Vi skal selvfølgelig runde far Henrik Olsen.

- Vi er begge playmakere, og jeg har et mål om, at jeg skal blive bedre end ham! Der ligger et skjult pres i det hjemmefra, og folk i klubben kender ham kun som "Olsen". Nu kommer jeg som "Olsens søn", men jeg vil gerne gå min egen vej i stedet for at gå i min fars fodspor, siger Emil.

- Det er ikke irriterende at være "Olsens søn", for det kan være sjovt, men jeg vil egentlig bare gerne være Emil og være mig selv. Hvis jeg blive bedre end min far, skal jeg spille mere i angrebet være mere målfarlig og kampafgørende. Jeg skal også udvikle mit forsvarsspil. Dybest set er det udvikling og udvikling, det handler. Det kunne være fedt at drive det længere end farmand, siger Emil.

Han drømmer om, at Roskilde Håndbold om tre år ligger i toppen af 1. division, og to år efter kunne Emil Hesselberg godt se sig selv spille i en Ligaklub.

- Helst i Roskilde, mens ellers et andet sted, siger Emil Hesselberg.

Roskildes herrer i 1. division indleder sæsonen tirsdag den 7. sept. klokken 18.30 ude mod HØJ i Jyllinge-hallen.