Roskilde uden kinesisk batmænd

Sport DAGBLADET - 28. april 2020 kl. 15:32

Det er ikke mange kampe, Yujia Zhai har tabt i den danske liga, hvor han har repræsenteret Roskilde Bordtennis siden efteråret 2013, og kineseren var godt på vej mod holdmesterskab nummer syv sammen med Michael Maze, Allan Bentsen og fjerdemand, da corona satte en stopper for denne sæson, hvor han vandt 22 af 22 kampe - de klart fleste med 3-0 i sæt.

Men nu er det slut. 25-årige Zhai har fundet tiden moden til at prøve kræfter med den franske liga, hvor der alt andet lige er flere hårde kampe i vente.

Yujia Zhai var - registreret som dansker - for små to sæsoner siden opppe som nummer 87 på verdensranglisten, som han midt i »landeskiftet« er forsvundet helt fra, og Roskilde-sportschef Allan Bentsen er af den ret klare overbevisning, at det kunne være blevet endnu bedre, hvis Zhai havde gået mere efter det/haft tiden og deltaget i flere turneringer.

- Jeg ville gerne have beholdt Zhai, men nu skulle det være. Det har været på tale før et par gange, at han gerne ville videre, og nu var han så færdig med en ny to-årig kontrakt, og så fik han et fint tilbud, siger Allan Bentsen og mener, at det er Pontoise, der har sikret sig »hans kineser« - klubben, som roskildenserne har mødt nogle gange i Champions League.

- Der er da nok noget økonomi i det, og jeg tror også, at det hænger sammen med, at den kinesiske træner, han har haft i Slagelse, er taget hjem til Kina, siger Allan Bentsen.

Yujia Zhai selv er også hjemme i Kina og har været det siden bordtennisunionenbesluttede sig for at stoppe årets mesterskabskamp for en måned siden - uden at kåre en dank mester.

- Det er blevet en lidt skæv afslutning. Zhai havde fortjent en ordentlig afsked - for eksempel en DM-finale med forhåbentlig guld, hvor han så kunne blive hyldet for sin store indsats. Jeg håber at kunne lave noget efter sommerferien, for han skal vel forbi Danmark og hente sine ting, funderer Allan Bentsen.

- Zhai bliver svær at erstatte, men jeg er ved at have en på plads. Jeg vil sige, at jeg har 95 % styr på det, og ja - det er en ny førstemand. En udlænding, siger Roskilde Bordtennis' spillende sportschef.