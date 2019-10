Anders Knudsen er meget spændt på kampen i DHG onsdag aften. Foto: Thomas Olsen

Roskilde-trænerens store hovedbrud

Sport DAGBLADET - 22. oktober 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Arh, men det er helt skørt, det hér. De sidste to ugers optakt til kampen i Odense er nok én af de dårligste optaktsperioder, jeg kan huske som træner.

Sådan lyder det, efterfulgt af et galgenhumoristisk grin, fra Anders Knudsen - den mangeårige træner for Roskildes 1. divisionskvinder. For det har ikke ligefrem været en dans på roser at få skruet et godt træningsprogram sammen op mod onsdagens vigtige udekamp mod DHG.

Der har nemlig været en skønsom blanding en masse afbud og ikke mindst en helt vanvittig skade, og lad os bare få cheftræneren til først og fremmest at forklare sidstnævnte - som har ramt holdets forsvarskrumtap Louise Mott.

- Louise er blevet syet med en otte-ti sting i sin finger, og det er hun simpelthen, fordi at hun stak hånden ned i en skuffe med knive i, hvoraf den ene kniv så på én eller anden måde sad med bladet opad! Og stingene er førstlige blevet fjernet, så jeg tvivler på, at hun kommer til at spille overhovedet, fortæller Anders Knudsen med et suk.

De øvrige tilfælde af »spillerbøvl« tager sig derudover således ud: Venstreback og ligeledes nøglespiller Malene Nielsen er ude at rejse for tiden, og det samme er i øvrigt Emmely Christiansen. Afsted til fjernere himmelstrøg har også Frederikke Lærke og Maria Faurhøj været, nærmere betegnet til World Beach Games (hvor det som bekendt i øvrigt blev til guldmedaljer) Godt nok er dé to tilbage i Roskilde igen - men omvendt har de så ikke trænet almindelig håndbold i et par uger.

Endelig vred den anden målvogter, Freja Fagerberg, kraftigt rundt på foden i torsdags og har ikke trænet siden. Men stiller dog op til kampen trods alt.

Med den noget skrøbelige trupsituation in mente har Roskilde-træneren med egne ord valgt at tage »en ordentlig røvfuld andenholdsspillere med til Odense« - herunder ikke mindst den gamle førsteholdsprofil Maria Hansen, som for snart et årti siden var med til at spille Roskilde op i Ligaen.

Hvorom alting er glæder Anders Knudsen sig meget til opgøret mod DHG, som han i hvert fald på udebane ellers ikke har de bedste erfaringer med - for at sige det mildt. Men fynboerne har tabt tre af fem kampe i sæsonen indtil nu, så måske er holdet ikke lige så skræmmende som sidste år, funderer Roskilde-træneren.

- Det er et sted, hvor vi historisk set har haft det rigtig svært, og i hvert fald i de tidligere sæsoner har DHG været sådan et hold, der bliver ved med at kæmpe helt vildt, også selv om de kommer bagud med otte. Der har de så i denne sæson måske slået lidt mere op i banen i den situation - men hvis jeg skal være helt ærlig, så håber jeg mere på, at kampen bliver jævnbyrdig hele vejen, end at vi starter med at komme stort foran. Det er vi ikke så gode til.