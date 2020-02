Roskilde-træner: Noget af det mest disciplinerede jeg nogensinde har set

Roskildes 1. divisionsdamer var på forhånd ikke levnet mere end højst 10 procents chance for at slå Ringkøbing på udebane - og den vurdering stod vel at mærke holdets egen træner for.

- Jeg havde et håb i maven om, at vi kunne drille dem, og når Freja Fagerberg står som hun gjorde i 1. halvleg, og når Louise, Rebekka og Malene (Mott, Sejdenfaden og Nielsen, red.) dækker op som de gør, så er vi altså svære at have med at gøre, siger Knudsen, som ikke desto mindre var lettere forbløffet - på den gode måde - over hvorledes Roskilde-pigerne have præsteret i den anden ende af banen.