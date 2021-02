Emilie Frese Theil har spillet sin sidste kamp for Roskilde Håndbold i denne omgang. Foto: Per Christiansen Foto: Per Christensen

Roskilde-spiller til Liga-klub

Sport DAGBLADET - 08. februar 2021 Af Anders Kamper

Da Emilie Frese Theil den 23. januar scorede otte mål og blev topscorer for Roskilde mod Gudme i 1. division, var det samtidig hendes afskedskamp. En værdig en af hende, selv om Roskilde tabte.

Det vidste hun ikke den lørdag eftermiddag, men fredag den 29. januar sent om aftenen ringede telefonen fra Liga-klubben København Håndbold med et tilbud af de sjældne.

- Vil du spille for os med det samme, og hvis du svarer ja skal du ikke på Roskildes holdkort mod Lyngby? lød det fra den københavnske Ligaklub.

Det skulle Emilie Frese Theil i forvejen ikke på grund af en øm ryg i de dage, men hun endte med at takke ja tak til tilbuddet, og 1. februar skiftede hun klub. I første omgang frem til udgangen af denne sæson - måske fremover, hvis opholdet er tilfredsstillende for begge parter.

- Det hele gik meget stærkt, men jeg fik da halvandet døgn til at træffe en lidt vild beslutning. Jeg kunne bare ikke sige nej, siger Emilie Frese Theil nu, hvor hun har været væk fra Roskilde en uge.

- Jeg skulle lige tænke det hele igennem og tale med min familie, og jeg også en meget åben dialog med Roskildes trænere (Kasper og Daniel, red.), men jeg vidste, jeg ville sige ja. København mangler bagspillere og nogen at skifte ud med, og så må vi se, hvor meget spilletid, det bliver til. Jeg håber at kunne komme til at prøve mig af på det niveau i nogle kampe, siger Emilie Frese Theil.

København Håndbold har været hårdt ramt af skader i denne sæson. Nyala Krullars er korsbåndsskadet, og i august blev Olivia Mellegård skadet i en pokalkamp mod netop Roskilde, og 1. januar skiftede Mia Rej til Odense - og Rej har såmænd også en fortid i Roskilde Håndbold.

Nu har Frese Theil også forladt klubben.

- Nu spiller jeg i København i foråret, og så ser jeg det hele an i forhold til næste sæson. Jeg vil helst ikke ende med at sidde på bænken, så måske kommer jeg til Roskilde igen. Det tager vi løbende og har en åben dialog om det, så det skal nok løse sig.

Hvordan var det at forlade Roskilde midt i det hele?

- Det er aldrig sjovt at forlade en klub, og det er endnu mindre sjovt at gøre det midt i en sæson. Man føler, man skuffer et hold, og jeg har haft en stor rolle, så det er lidt ambivalent. Men alle på holdet og i klubben har taget det fint og forstår mig. Der var ingen sure miner. Det var lidt hårdt at give beskeden, men fortryder det ikke, siger Frese Theil.

Det skal med, at hun har trænet med i København Håndbold hver fredag hele sæsonen og således er kendt af trænerne og i truppen, og derfor er skiftet ikke så overraskende.

Emilie Frese Theil startede som barn i Ydun og skiftede til FIF som 1. års U14-spiller, og der spillede hun frem til i sommer, hvor Roskilde kaldte.

Nu er hun »hjemme« igen, og København-træner Claus Mogensen er godt tilfreds:

- Theil er vokset op to huse fra hallen, så mere lokal bliver hun ikke. Det er altid med lidt ekstra glæde, når unge spillere, der er uddannet i nærmiljøet, bliver så dygtige, at vi kan hive dem ind i ligatruppen, og det er Theil et rigtig godt eksempel på. Vi er glade for, at Theil bliver en del af truppen og hun kender allerede København Håndbold rigtig godt, da hun i de seneste sæsoner kontinuerligt har trænet med ligaholdet, siger han til klubbens hjemmeside.

- Theil har lagt nogle lag på sit spil det halve år, hun har spillet i Roskilde, og da vi har været lidt pressede på ressourcer synes vi, det giver god mening at få Theil indlemmet i truppen. Hun har vist, at hun i 1. division er en meget målfarlig spiller, og nogle af de evner, hun har vist, tror vi også, vi kan få glæde af i ligakampene. Theil er en klog spiller, som har et rigtig godt blik for spillet, og er hurtig på fødderne. Det udnytter hun til at være skarp i sine gennembrud, samt til at bringe sig selv i gode positioner til skud tæt omkring forsvaret. Da vi gerne vil have fart i spillet, er vi sikre på, Theil hurtigt finder sig til rette i vores spil.

Emilie Frese Theil nåede at score 60 mål for Roskilde i denne sæson.