Kasper Papke scorede som i sommerens træningskamp mod Ajax fire mål. Foto: Jeppe Lodberg

Roskilde smed forsigtigheden og kom tæt på

Sport DAGBLADET - 03. november 2019 kl. 17:39 Af Jeppe Lodberg

Missionen var at hænge på så længe som muligt, for så kunne det være, at gæsterne fra København ville komme i tanke om, at de senest tabte til ellers pointløse HEI og ville blive ramt af nerver.

Det var derfor ikke verdens smarteste idé af Roskilde Håndbolds mænd i en ruf at komme bagud med 0-3 i søndag eftermiddags hjemmekamp i 1. division mod Ajax. Det var vel nærmest op ad bakke fra der i tredje spilleminut af.

Allerede efter ti minutters spil førte gæsterne med en håndfuld mål, 7-2, og første halvleg ud bølgede afstanden mellem de to mandskaber mellem netop de tre og fem mål for at lande på 16-12.

Det havde vist været lidt for tålmodigt angrebsspil, roskildenserne havde praktiseret - så de ud til at være blevet enige om i »kabinen«, for straks fra starten af anden halvleg blev alle tøjler smidt.

Nichlas Christiansen, der ikke havde løsnet et skud siden kampens andet, som han missede, brød uimodståligt igennem - og Malthe Skytte, der ikke have synet af meget fulgte trop, og så var hjemmeholdet kun nede med to mål, 15-17.

De to normale topscorere for roskildenserne havde tilbragt meget tid på bænken i de første 30 - og de kom også derud igen, for nok var det underholdende for en godt fyldt fyldt hal i Roskilde Kongrescenter at se på, men det gik også lige friskt nok til, at Rasmus Svanes spillere selv kunne følge med.

Inden der var spillet fem minutter af anden halvleg var 15-17 blevet til 15-20, og så var der ellers dømt åben slagudveskling for resten.

Med godt ti minutter igen - ved 23-28 - fik Ajaxs streg og forsvarsgeneral, den tidligere TIK Taastrup-spiller Hakan Sahin direkte rødt kort for en angrebsbatalje med Kristian Roos, og et par minutter efter måtte kampen stoppes igen, da Jonas Frydenlund efter at have fået flået sin trøje i smadder og kom på banen igen iført en almindelig hvis t-shirt.

Det hele endte op med en Ajax-sejr på 34-28, og topscorer for hjemmeholdet blev højre fløj Viktor Vlastos med ni scoringer - og bagmand på kampens detalje, da han vippede Kristian Roos fri i feltet til scoring 26-30. Minik Dahl Høegh scorede ligeledes ni mål for Ajax.