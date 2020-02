Roskilde slog Taastrup i grim pokalkamp

Det var to hold, der på det nærmeste "kæmpede" om, hvem der kunne lave flest fejl, da Taastrup fra 2. division tog imod Roskildes 1. divisionsherrer i 5. runde af pokalturneringen.

31-25 vandt Roskilde, men det først efter en kamp, hvor Taastrup fulgte fint med langt hen ad vejen.

Først efter 21-21 med et kvarter igen, trak Roskilde fra i slutfasen i det, der overordnet set var en utroligt rodet affære.

Topscorere for de to hold blev Gustav Salhøj med seks mål for TIK og Oliver Pedersen med syv for Roskilde.