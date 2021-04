De hvidblusede slog akkurat de grønblusede i lørdagens lokalopgør i sidste spillerunde. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde slog TMS i uskønt lokalopgør

Sport DAGBLADET - 10. april 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der var dømt sidste runde i 1. division i sæsonen 2020/2021, og der var dømt lokalopgør - da Roskilde lørdag tog imod TMS Ringsted. Og det opgør slap værterne bedst fra i form af en 21-20-sejr i en generelt rodet kamp.

Gæsterne fra TMS Ringsted lagde ualmindeligt sløvt og uinspireret fra land med fire brændte afslutninger i træk - alle uden saft og kraft, i øvrigt. Omvendt var der masser af god tænding hos hjemmeholdet, som ganske hurtigt bragte sig på 3-0.

Det var ellers på forhånd TMS'erne, der havde klart mest at spille for, for alt efter resultatet af nærværende kamp og de øvrige kampe i runden, kunne holdet slutte som alt mellem nummer fire og syv. Roskilde var for sin del allerede sikker på at slutte på 8. pladsen i rækken, men at det var udeholdet, der havde mest på spil i kampen - var ingenlunde til at se i indledningen.

TMS kom efter en timeout godt nok på 3-3, men det var en stakket frist, for snart var Roskilde-eskpressen - anført af venstreback Sarah Vabø - i fuld fart igen. Og 7-3 på tavlen efter et kvarter gav masser af bekymrede miner hos TMS-træner Per Wulff.

I den proces hjalp det bestemt heller ikke på tingene, at udeholdet allerede en tredjedel inde i kampen havde brændt to straffekast. Pausestillingen lød på 12-8, og det skyldtes ikke mindst, at Roskilde helt og aldeles havde læst Ringsteds angrebsspil. Profiler som Anne Lundbye og Louise Hansen blev tvunget til pressede og febrilske afslutninger, og omvendt havde hjemmeholdet i buret også en ganske velspillende Ida Thrane stående.

2. halvlegs første kvarter ændrede ikke meget på dét kampbillede, for TMS Ringsted blev ved med at brænde i stort omfang, mens Roskilde med deres aggresive 5:1-opstilling konstant var »oppe i ansigtet« på særligt TMS-playmaker Natascha Wollesen.

Hjemmeholdet var faktisk foran så klart som 18-12 med 20 minutter igen, og da virkede kampen faktisk meget tæt på afgjort.

Men sådan skulle det dog ikke være: En længere periode med flot fight fik dog TMS på minus to med fire minutter igen. Og det samtidig med, at Roskilde pludselig selv begyndte at sjuske grumt i angrebet, blev det alligevel spændende til sidst.

Med to minutter igen reducerede Anne Lundbye til 21-20 på tavlen, og så var alt i spil. Begge hold brændte herefter til den helt store guldmedalje, og så blev slutcifrene netop disse.