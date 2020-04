Se billedserie Sådan ser en hjemmesession ud, hvis det er gjort VIRKELIG gennemført. Lucas Schrøder har nemlig smidt sin computerskærm op på en projektor, når han kører sine indendørs cykelløb for tiden. Privatfoto

Roskilde-ryttere kører løb på nettet i stedet

Sport DAGBLADET - 07. april 2020 kl. 11:32 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark er det trods coronakrisen stadig tilladt at cykeltræne alene eller i små grupper (det sidste er dog kun tilrådeligt, hvis man tager en række forholdsregler) Men selv med træningsmuligheden in mente bliver der ikke afholdt så meget som ét eneste cykelløb for tiden - hverken herhjemme eller i resten af Europa for den sags skyld.

Men det kan der gøres noget ved: Team Roskilde Juniors ryttere ganske hyppige brugere af online-platforme, hvor man via sin hometrainer - som er forbundet til en computer - kan køre virtuelle cykelløb mod andre ryttere. Altså online gaming præcis som man kender det fra Counterstrike og lignende spil - blot med dén væsentlige forskel, at man som rytter i denne udgave af fænomenet e-sport rent faktisk får masser af knaldhård motion.

Én af Team Roskilde Juniors brugere af de såkaldte MMO-platforme (»Massively Multiplayer Online«) er Lucas Schrøder. Han benytter som mange andre cykelryttere platformen Zwift, der er den klart største på markedet inden for for e-cykling.

Og lige præcis i en coronatid som denne er denne slags cykling i høj kurs - ikke mindst hos Schrøder.

- Det er et virkelig fedt alternativ i de hér tider med coronavirus, for det giver nogle nye muligheder. Ikke mindst også nogle helt lavpraktiske, som at man aldrig kører i regnvejr, at det ikke tager nær så lang tid af klæde sig af og på, selv om man kører om vinteren - og at man ikke bagefter skal rengøre en beskidt cykel, siger Lucas Schrøder som er andenårsrytter på Team Roskilde Junior.

Eller som skulle have været det, fristes man til at sige, for 2020-sæsonen er aldrig nogensinde gået i gang for juniorrytterne - i hvert fald rent løæbsmæssigt.

- Det er selvfølgelig en sindssygt underlig siutation, men vi må jo bare prøve at få det bedste ud af det, tilføjer Schrøder tørt.

En stor del af e-cyklingsplatformene er, at man ikke »bare« behøver at nøjes med at træne på sin hometrainer. Endnu mere appellerende for de fleste cykelryttere er det at køre virtuelle cykelløb mod en masse andre mennesker.

Og de virtuelle løb kan noget, mener Lucas Schrøder: - Jeg går på cykelefterskole i Vejle for tiden, og der har vi elever fra linjen kørt masser af løb mod hinanden online. Jeg tror faktisk, at vi er oppe på omkring 10 kørte løb efterhånden. Det er en fed måde at kunne gøre det på ei en ellers lidt sur tid, konkluderer Lucas, hvis efterskole selvsagt netop er fysisk lukket ned for tiden.

En af Lucas' holdkammerater hos Team Roskilde Junior, Emil Hansen, er også med på bølgen.

- Jeg synes, at den hér type cykling fungerer super godt, for man får stadig nogle løb med masser af høj intensitet. Løbene er typisk af samme varighed som et crossløb, altså en times tid, så modsat vores almindelige løb »i virkeligheden« er de hér e-løb meget kortere - men også noget mere intensive, siger Emil og tilføjer.

- En anden faktor er, at man skal træde hele tiden. Man får ikke noget ud af at ligge på hjul i forhold til energibesparelse, og i svingene skal man træde hele tiden, for ellers går man i stå. Så det er noget anderledes i den virkelige verden, men det er sgu meget sjovt! Og man støder jo til gengæld heller ikke på modvind eller dårlige veje med huller i, sammenfatter Emil Hansen med et grin.