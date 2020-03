Mathias Larsen i sin nye uniform hos Kometa-holdet, som er ejet af koryfæerne Alberto Contador og Ivan Basso. Foto: Kometa Xstra Cycling Team

Roskilde-rytter slap akkurat ud af Spanien i tide

Sport - 18. marts 2020
Af Kasper Nørgaard Hansen

- Det er nok den dyreste flybillet, jeg nogensinde har købt. Og lige i momentet gjorde det da også lidt ondt at skulle rive sig sådan - men lige nu er jeg bare glad for, at jeg gjorde det og for, at jeg slap ud af Spanien i tide.

Sådan lyder det fra den 20-årige cykelrytter Mathias Larsen, som siden årsskiftet har kørt for det spanske Kometa Xstra Cycling Team - i folkemunde bare Kometa. Som alle andre - ikke bare cykelsporten, men inden for al eliteidræt - er Larsens sæson lige hårdt og brutalt ramt af coronavirussen.

Cykelløb overalt i Europa bliver i disse dage aflyst på stribe, og som rytter er denne sæson foreløbig reduceret til en træningssæson, hvor man i øvrigt ikke engang må træne i små grupper. Nej, i mange lande opfordres kraftigt til, at man kun cykeltræner alene.

Men i Spanien er det hele lidt mere ekstremt lige nu - for fra og med denne uges begyndelse har det slet ikke været tilladt at opholde sig uden for sin egen hoveddør, medmindre der er tale om livsnødvendigheder som at handle og tage på apoteket.

Og her er det, at den i indledningen nævnte Mallorca-tur viste sig som en rigtig dårlig idé for Mathias Larsen.

- Jeg var nærmest lige ankommet til Mallorca i weekenden med et par andre cykelryttere, som ligesom ville lave vores egen lille træningslejr. Men efter det nye udgangsforbud i Spanien måtte vi jo bare pakke sammen i en fart og haste hjem - ikke mindst også fordi den danske regering havde rådet alle danskere til at komme hjem i en fart, fortæller Roskilde-drengen, som er søn af den tidligere danske mester Nicolaj Bo Larsen.

Som sagt så gjort, og nu er Larsen atter tilbage i domkirkebyen, hvor han nu har masser af tid til at fundere over, hvad der mon skal ske nu. Til en start glæder han sig bare over, at der (endnu) ikke er indført et lignende udgangsforbud i Danmark, for så slipper han for at skulle træne i sin egen stue - sådan som hans spanske holdkammerater skal til at gøre nu.

- Jeg hader Zwift (tidens helt store online cykeltræningsplatform, hvor rytteren kører på en home- trainer, red.) og synes reelt, at det er fake cykling. Det kan slet ikke sammenlignes med at træne rigtigt, og jeg er sgu glad for, at jeg ikke skal træne sådan i de kommende uger, ja måske måneder.

Apropos det sidste - der synes lige nu ikke at være nogen bagkant på aflysningerne i den internationale cykelkalender. Hvordan holder du motivationen oppe lige nu?

- Jeg tør godt vove at påstå, at en meget stor del af hele cykelfeltet lige nu sidder og tænker: »Fuck...hvor meget gider jeg overhovedet at træne nu!?«. Og jeg må da også indrømme, at den samme tanke har strejfet mig selv, siger Mathias Larsen.

Han uddyber efter en kunstpause.

- Som cykelrytter er det totalt indgroet det med, at man træner frem mod noget. Et bestemt løb eller en afgrænset periode med en stribe løb, der passer til ens egenskaber. Men nu træner man pludselig ikke nødvendigvis frem mod noget, og det er sgu svært.

- Men omvendt har jeg det også bare sådan, at lige pludselig kan det være, at coronavirussen begynder at ebbe ud - og så vil der formodentlig blive afholdt løb kort tid derefter. Og så skal jeg fandme ikke være ham, der ikke har trænet ordentligt og i mellemtiden er kommet ud af form.