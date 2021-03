Mathias Larsen har endnu ikke kørt løb for sin nye hold, Restaurant Suri - Carls Ras, så derfor ses han hér på et billede fra et løb sidste år for det spanske Kometa-hold. Foto: Kometa Xstra Cycling Team

Roskilde-rytter: Danmark Rundt er vores Tour de France

Sport DAGBLADET - 04. marts 2021 kl. 18:57 Af Kasper Nørgaard Hansen

PostNord Danmark Rundt er - 7-9-13 - tilbage på kalenderen igen hér i 2021. Efter sidste års coronaaflysning grundet særligt det danske forsamlingsloft.

I går på et virtuelt pressemøde blev sløret i hvert fald løftet for ruten til 2021-udgaven - et løb, der finder sted i dagene 10. til 14. august. Og én af dem, der onsdag fulgte med i, hvordan årets rute bliver, var Mathias Larsen, som efter et års ophold i Spanien nu er vendt hjem til Danmark igen.

Hér kører han nu for det Holbæk-baserede hold med det lettere eksotiske navn Restaurant Suri - Carl Ras. Et hold, som trods et navn, der måske nærmere leder tankerne hen på motionscykling end på elitesport, netop i den grad er elite.

Faktisk er holdet ét af kun fire danske kontinentalhold - hold, som dermed alle er automatisk kvalificerede til PostNord Danmark Rundt.

Og Mathias Larsen - som sammen med Sebastian Fini og Rasmus Lund vel er holdets største navne - glæder sig da også »helt vildt« til løbet, som han siger.

- Danmark Rundt er uden tvivl sæsonens største løb for mit hold. Selv om vi også skal køre nogle løb i udlandet i sæsonen, så er det hér vores Tour de France, om man så må sige. Og at feltet så oven i købet ser ud til at blive så stærkt, som det er tilfældet, det gør kun tingene endnu federe, påpeger 21-årige Larsen.

Et vildt felt i vente

Nu er det som bekendt kun de deltagende hold og ikke rytterne, der allerede nu ligger fast. Men derfor kan man på baggrund af den i går offentliggjorte holdstarliste allerede nu godt glæde sig som dansk cykelsportfan. Hele seks Wolrd Tour-hold er på listen, og det vel at mærke nogle af de helt tunge. De seks er: Trek-Segafredo, Jumbo-Visma, Team DSM, Deceuninck - Quick-Step, Lotto Soudal og Qhubeka Assos.

Det giver i sig selv mulighed for nogle supernavne på startlisten, men læg så dertil at verdens suverænt bedste Pro Team (altså holdene i »anden række« under World Tour'en) også kommer: Nemlig Fenix-Alpecin, som råder over superstjernen Mathieu Van der Poel. Kunne han lokkes til Danmark Rundt, ville det være et megascoop af arrangørerne.

Alle disse potentielle stjerner til start gør det ikke umiddelbart nemmere at være Restaurant Suri - Carl Ras. Men det samme sagde man i 2017 om det nu hedengangne, Roskilde-baserede Team Giant Castelli. Holdet stilede op i løbet som massive underdogs, men alligevel slog holdets dengang purunge Casper Pedersen til og vandt 1. etape. Og blev i øvrigt nummer tre samlet.

- Det er ikke umuligt at vinde en etape som kontinentalhold! Det er, som du siger, sket før, og når vi har talt om løbet på holdet har vi også talt om »at lave en Casper P.« I vores situation passer dét nummer han lavede dengang perfekt med vores drøm for løbet, siger Mathias med begejstring i stemmen.

En etapesejr er den ultimative drøm for Mathias Larsen og hans lille, nystartede mandskab. Men mindre kan også gøre det, og hvis holdet får hevet nogle flotte etaplaceringer hjem, vil det også være glimrende, påpeger han. Og han ved, hvor det skal ske.

- Jeg har udset mig 2. etape personligt, fordi den byder på en afslutning (i Sønderborg, red.) som er meget teknisk og har mange sving og lidt op og ned af småbakker inde i centrum. Det minder meget om et klassisk gadeløb, og dem er jeg god til!

- Og derudover er der ikke mindst 4. etape, som foregår nærmest lige i vores egen baghave (fra Holbæk til Kalundborg) Der skal vi vise flaget, konkluderer han.