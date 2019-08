Emil Lindegaard Nielsen er et af Roskilde Roklubs største ungdomstalenter lige nu. Han har f.eks. været med til junior-EM og Baltic Cup. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde-roer har fuld fart på sin drøm

Sport DAGBLADET - 08. august 2019 kl. 11:01 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roeren Emil Lindegaard Nielsen er - siden han i det hele taget startede me at ro for to et halvt år siden - allerede blevet én af de bedste juniorroere herhjemme.

Og hans foreløbig korte ro-karriere kulminerede tidligere på sæsonen, hvor han deltog i EM med juniorlandsholdet.

Da vi besøger ham og Roskilde Roklub er han få dage fra sin 17-års fødselsdag, men kigger man op og ned af den unge roer, kan man godt se, at han allerede har fået lagt godt med muskler på kroppen.

Det er med andre ord gået temmelig stærkt, siden Emil for kun to et halvt år siden i det hele taget valgte at kaste sig over rosporten - og det skete med inspiration fra familien. Ikke den allernærmeste, godt nok.

- Jeg havde egentlig gået til fodbold i en del år, men det var jeg blevet træt af. Men så var det, at min fætter og min onkel gav mig inspiration til det hér. Min fætter har selv roet i fire år, og hans far er gammel danmarksmester, og så havde jeg generelt bare hørt godt om sporten, fortæller den unge roer - som på temmelig kort til er gået fra at være nybegynder til rigtig god.

- Ja, det kan man vel egentlig godt sige. Jeg har vel nok et okay talent for roning. Jeg har i hvert fald formået at udvikle mig meget godt på kort tid. Jeg skulle tage en del kilo på i muskler i starten, for jeg var nok lidt tynd. Det er så lykkes nu, men nu må jeg til gengæld heller ikke veje meget mere, påpeger han.

69 kilo står badevægten på lige nu, og grænsen for at kunne være letvægtsroer går ved 72 kg, hvis man vil gøre karriere i singlesculleren og allerede ved 70, hvis man skal være en del af en dobbeltsculler eller en dobbeltfirer.

- Jeg er rigtig motiveret og tror på, at jeg kan komme med til nogle af de største mesterskaber i fremtiden, især hvis jeg formår at holde mig som letvægtsroer. Dén er jo ikke længere en olympisk disciplin, og det gør måske at konkurrencen er en lille smule mindre end for fem-ti år siden.

- Man skal dog ikke tage fejl af, at det er mega svært at blive én af de allerbedste i verden. Nu må vi se, hvor langt jeg kan nå, sammenfatter Emil Lindegaard Nielsen.

