Roskilde-profil: Jeg er brændt inde med nogle håndmadder

Sport DAGBLADET - 08. juni 2020 kl. 16:37 Af Kasper Nørgaard Hansen

Stregspilleren Rune Hedevang er lige så kendt for at være en særdeles dygtig og bjørnestærk forsvarsspiller som for at score mål. Og netop de kompetencer gør, at han er meget værdsat i Roskilde - og kærligheden går tilsyneladende begge veje.

For i hvert fald har Hedevang nu valgt at fortsætte hos roskildenserne i næste sæson - på trods af at denne altså som bekendt kommer til at foregå i 2. division. Sæsonen 2020/2021 bliver dermed hans fjerde i klubben, siden han i sin tid skiftede fra HØJ.

- Jeg fortsætter i Roskilde Håndbold, fordi jeg synes, det er fedt at arbejde med vores unge spillere. Jeg glæder mig over, at der kommer et nyt kuld U19 op til os. Det er for mig et mål i sig selv at spille så lidt som muligt, fordi så det betyder, at vores unge slår til. Vi har et fantastisk træningsmiljø, og klubben giver os nogle fornemme rammer, som gør det muligt at blive bedre på flere parametre, siger Rune Hedevang til roskildehaandbold.dk i en pressemeddelelse.

Heri fortsætter han - med et par ganske både underholdende og interessante statements:

- Holdet er mere sammentømret end de sidste par år, og vi har nogle rigtig gode folk omkring os, så jeg er meget spændt på den kommende sæson. Jeg kommer ikke til at spille andre steder end her! Desuden fik sæsonen en brat afslutning, så jeg er brændt inde med et par håndmadder, påpeger den netop meget fysisk betonede forsvarsgeneral.

Fra træner Rasmus Svane lyder et nærmest lettelsens suk, fornemmer man:

- Jeg er meget glad for at denne brik er faldet på plads. Rune betyder rigtig meget for vores hold og han betyder rigtig meget for mig og så er Rune sådan et menneske, der bidrager med rigtig mange ting i klubben. Rune kom til klubben for tre sæsoner siden og har siden haft en stor betydning for de resultater, holdet har lavet.

- Udover at være en dygtig stregspiller, så er Rune også en spiller, der arbejder målrettet med etableringen af de unge spillere. Han er en rollemodel for mange af vores ungdomsspillere og er altid klar med et "hej" eller en opmuntring til klubbens unge medlemmer, lyder de rosende ord fra træner Svane.