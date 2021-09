Roskilde-point i sidste øjeblik

I en hæsblæsende affære lykkedes det i aftes Roskilde Håndbolds mænd at sikre sig sæsonens første point i 1. division.

Ude mod fynske Otterup fik holdet 27-27, og dermed fik holdet oprejsning efter skuffelsen mod Tønder, men også for 1. halvleg i aftes, som Otterup vandt 16-12.

Fire mål nede indikerede ikke et Roskilde-point, men Rasmus Svanes hold vandt altså 15-11 i 2. halvleg.

Noget af en præstation af en oprykker på en notorisk svær bane. Stort set samtlige hold har det svært i Otterup.

Efter 4-4 kom Roskilde kom bagud 4-7, men kom så foran 8-7, men derfra var det uafgjort eller hjemmeholdet foran med en, to tre stykker.

14-11 blev 16-12 ved pausen og 17-12 lige efter, og lyset syntes slukket for Roskilde. Men nej. 18-18 stod det efter 37 minutter, og derfra fulgtes de to hold ad, hele tiden med Otterup i teten.

- Vi spillede med større tålmodighed efter pausen og fik ikke kontramål i hovedet, men vi brænder stadig for mange chancer, fortæller træner Rasmus Svane fredag aften på vej videre til en ungdomsstævne i Gudme.

- Vi havde momentum i 2. halvleg, og jeg tror faktisk, at Otterup også er glade for et point.

Straffekastet til sidst fremtvang Emil Hesselberg, der havde afløst lyskeskadede Rasmus Hansen 12-13 minutter før tid. Hesselberg brød faktisk den indgåede aftale om ikke at gå mod forsvaret i det øjeblik, men ikke desto mindre fandt han Rune Hedevang på stregen, der blev trukket til straffekast.

- Sådan er det med kreative spillere - de skal have lov til at gøre sådan noget, og Emil gik bare ind og spillede en rigtig fin kamp, siger Svane med stor tilfredshed i stemmen.

Otterup-Roskilde H. 27-27 (16-12)

Roskilde mål:

Rune Hedevang 6, Oliver Wagner 6, Philip Kempf 5, Malthe Otto Skytte 2, Emil Hesselberg 2, Anders Bech Hansen 1, Jasper Andersen 1, Emil Beck Jørgensen 1, Simon Hald 1, Mads Franck Jørgensen 1, Rasmus Hansen 1.

Udvisninger

Otterup: 7x2 min.

Roskilde:4x2 min: (Rune Hedevang 2, Philip Kempf, Oliver Wagner)

Tilskuere: 265 i Otterup Idrætscenter.

Sådan faldt Roskildes mål:

2-1: Rune Hedevang

3-2: Philip Kempf

3-3: Philip Kempf

4-4: Simon Hald

7-5: Philip Kempf

7-6: Rune Hedevang

7-7: Anders Bech Hansen

7-8: Oliver Wagner

10-9: Malthe Skytte

12-10: Emil Hesselberg

14-11: Malthe Skytte

16-12: Rune Hedevang

17-13: Oliver Wagner

17-14: Oliver Wagner

17-15: Rune Hedevang

18-16: Rune Hedevang

18-17: Oliver Wagner

18-18: Rasmus Hansen

19-19: Philip Kempf

21-20: Emil Beck Jørgensen

21-21: Mads Franck Jørgensen

22-22: Rune Hedevang

23-23: Jasper Andersen

24-24: Emil Hesselberg

26-25: Oliver Wagner

26-26: Oliver Wagner

27-27: Philip Kempf