Sarah Grundtvig spillede en glimrende 2. halvleg og nåede op på fem mål i alt. Foto: Jeppe Lodberg

Roskilde op på 1. pladsen - i en halv time

Sport DAGBLADET - 22. oktober 2021 kl. 21:53 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Roskildes 1. divisionskvinder fortsætter med at levere varen i den nye sæson.

Fredag aften på udebane i Rødovre tog udeholdet hjem med en knusende sejr på 34-23 i sportstaskerne, og dermed har roskildenserne vundet fem ud af sæsonens første seks kampe.

Sejren betød samtidig, at Roskilde strøg op på 1. pladsen i divisionen - men det var til gengæld om at skynde sig at glæde sig over den for træner Daniel Rensch og hans tropper.

Der gik nemlig ikke mere end en halv time - så var dén placering blevet overtaget af Sønderjyske. Aabenraa-mandskabet slog nemlig lidt senere på aftenen til med en udesejr over Aalborg - et mandskab, som i denne sæson i øvrigt ikke ligner at have tidligere tiders styrke.

Men 1. plads eller ej, så kan der ikke sættes mange fingre på Roskildes overbevisende 11-måls-sejr i Rødovre.

I løbet af sådan cirka nul komma fem kom de hvidblusede foran med 3-0, og snart efter hed stillingen 5-2 og 8-3 efter 11 minutter. Favoritværdighed behandlet uden slinger i valsen, må man sige.

Allerede på dette tidspunkt havde venstreback Sarah Vabø-Rasmussen nettet fire gange, og selv om hun skruede en del ned for kadencen i resten af kampen, sluttede hun alligevel på otte mål og nåede dermed op på flotte 42 styk i de seks kampe.

Efter den vilde start røg Roskilde imidlertid ind i en lang periode i kampen, hvor man mere eller mindre byttede mål med Rødovre. Og målforskellen mellem holdene hed ganske længe en fire-fem mål. Hvor rumlen var, at udeholdet ikke rigtig kunne sætte dødsstødet ind over for værterne - men hvor forspringet heller aldrig var i fare for at blive indhentet.

I slutfasen løb Rødovre imidlertid tør for kræfter, og så gik det for alvor stærkt for Roskilde, hvor nu også Viola Tranberg og Sarah Grundtvig bød stærkt ind. De sidste 13 minutter vandt roskildenserne med 11-5 - og så var den samlede sejr altså pludselig blevet til en ægte lussing.

- Det gik som planlagt, havde jeg nær sagt. Og det, der måske stabiliserede vores forspring på en håndfuld mål i lang tid, var mest af alt at Rødovre skiftede Trine Hammer ind i målet, og hun gjorde det virkelig godt. Og så gjorde Matilde Madsen lidt ondt på os i 1. halvleg. Havde det ikke været for de to, havde vi ført meget stort ved pausen, vurderede Daniel Rensch, da vin fangede ham efter opgøret.

- I slutningen af kampen viser bare vores langt større bredde og løber helt fra dem. Det var lige, som det skulle være, tilføjer han.