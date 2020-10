Hverken TMS eller Roskilde skal i kamp lige foreløbig. Foto: Jens Wollesen

Roskilde og TMS ærgrer sig over beslutning

Sport DAGBLADET - 30. oktober 2020

Ikke mere 1. divisionsbold hos nogen af kønnene før efter 23. november - tidligst.

Det er den beslutning, som regeringen har taget og som Divisionsforeningen nu har været nødt til at efterleve. Det springende punkt har været definitionen af begrebet »professionel sport«, som jo er blevet fritaget fra forsamlingsloftet på 10 personer.

Hér var det i første gang opfattelsen, at 1. division i håndbold ville ryge med ind under dén kategori, men efter nærmere overvejelse har regeringen torsdag besluttet - i håndboldsammenhæng - at lægge snittet for »professionel sport« efter Ligaen.

Til stor ærgrelse og slet skjult irritation for Lisbeth Klarskov, som er formand i Roskilde Håndbold.

- Det er rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt. Og jeg synes jo altså, at både os og de andre 1. divisionsklubber indtil videre har formået at lave et setup, som er absolut coronavenligt.

- Alle steder i rækken ser vi lukkede tribuner eller aflukkede områder hvor man ikke må sidde - og så videre. Det foregår netop rigtig professionelt med coronatiltagene i den hér division, siger Klarskov og forstår ikke helt, at det skulle være nødvendigt at sætte snitfladen så højt, at 1. division nu bliver sat på pause i de næste fire uger.

I første omgang. For bliver smittetallene ved med at stige med samme hast som de sidste par uger, er det langt fra sikkert, at coronaafbrydelsen bliver så relativt overskuelig, som det lige nu trods alt ser ud til.

Det ved de selvsagt godt i Roskilde Håndbold, men foreløbig forsøger Lisbeth Klarskov kun at forholde sig til dét, man lige nu ved. Andet end dét er trods alt at tage sorgerne for meget på forskud. Men med kun mulighed for at samle 10 mand ad gangen til træning - inklusive træner(e) bliver der nogle praktiske problemer fra og med i dag.

- Jeg kunne da godt være nervøs for skader hos spillerne, når de ikke kan »spille kamp« til træning med retningsskift og kontraspil og den slags. Det bliver noget med fire-mod-fire på ét mål - og det er da langt fra optimalt, konkluderer Klarskov.

Hos TMS Ringsted-kvinderne vil cheftræner Per Wulff ikke gøre sig til dommer over, om snittet for definitionen af »professionel sport« skulle være lagt over eller under 1. division.

Hvad han dog ikke lægger skjul på, er at han ærgrer sig en hel del over, at 1. division bliver afbrudt øjeblikkeligt. TMS-kvinderne havde ellers fået en sjældent god start med ni point for seks kampe - men får altså nu deres momentum afbrudt.

- Jeg har ikke hørt om nogen, der havde set det komme, og jeg har egentlig bare gået og forholdt mig til, at vi skulle spille på næste søndag. Det skal vi så ikke, og det er jo mega ærgerligt, siger Wulff.

Han føjer til:

- Vi er nu i gang med endnu en sæson, der bliver super mærkelig på alle mulige områder, og for vores vedkommende kan man da godt sige, at det er et skidt tidspunkt, at sæsonen bliver afbrudt på. Men omvendt er det jo ens for alle hold, og de andre skal også ud nu og have en lang pause uden rigtig håndbold - så umiddelbart tænker jeg, at vi er på samme niveau over for de andre hold som nu - når vi starter op igen.

Hvordan vil I planlægge jeres træning fremover med de nye restriktioner?

- Jeg forestiller mig nok et scenarie, hvor en træner og otte spillere træner med bold i hallen - mens resten så er i styrketræningslokalet. Og så bytter vi over på et tidspunkt.