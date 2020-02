Louise Olsen var - endnu en gang - så klart sit holds mest dominerende. Ni mål scorede hun mod Stjernen. Foto: Jeppe Lodberg

Roskilde nedkæmpede bundholdet

Sport DAGBLADET - 15. februar 2020

Roskildes 1. divisionskvinder skulle bruge en del energi på endegyldigt at få knækket lørdagsgæsterne fra Stjernen - men da det endelig skete vandt hjemmeholdet relativt sikkert med 25-19.

Kampen startede meget lidt kønt ud, og det første kvarter lignede flere gange til forveksling en 2. divisionskamp - målt på antallet af uprovokerede fejl fra begge hold. Det være sig tabte bolde ud over sidelinjen, afslutninger langt forbi mål eller noget helt tredje.

Til gengæld var det første kvarter helt jævnbyrdigt, hvor 3-3 blev til 5-5 i den rodede affære. På det tidspunkt var fire af Roskildes mål i øvrigt blevet scoret af playmaker Louise Olsen, og det var tydeligt, at hun måtte trække et stort læs.

Det samme måtte i øvrigt også keeper Maria Faurhøj, som ved 7-6 efter 23 minutter havde en redningsprocent på hele 50. Mod slutningen af halvlegen tillod hjemmeholdet sig at brænde hele to straffekast i træk - men ikke desto mindre havde Roskilde omvendt fået så meget has på defensiven, at holdet kunne gå til pause foran med 10-7.

Fra 2. halvlegs start sad man med en klar fornemmelse af, at hjemmeholdet - i teorien - burde trække fra og reelt afgøre kampen. For Roskilde HAR uden tvivl flere strenge at spille på end Stjernen. Men igen og igen brændte de hvidblusede i halvlegens første 10 minutter, og i den fase var særligt Frederikke Lærke og Alberte Mørk storslemme.

Ved 18-12 midtvejs i 2. halvleg lignede det ellers netop, at hjemmeholdet havde slået dét hul- hullet, som havde afgjort kampen endegyldigt. Men nej, nye dumme fejl i angrebet - og en Faurhøj i målet, som ikke længere fik fat i noget, og så hed den pludselig 18-16 på måltavlen.

Set med neutrale briller var det ganske uforståeligt, hvorfor Stjernen skulle inviteres inden for igen - men at Roskilde-venstreback Malene Nielsen på dette tidspunkt kun havde scoret to mål på otte forsøg hjalp i hvert fald ikke på tingene..

Men fynboerne kunne nu også selv lave fejl, og i kampens sidste seks-syv minutter afsluttede holdet hovedløst og forhastet igen og igen - og så trak Roskilde nu langt om længe uimodståeligt fra til en klar sejr.