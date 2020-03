Roskilde mester uden kamp

Holdet, der sidste år vandt DM for syvende gang i træk til BTK61: Finn Tugwell (tv), Tamas Lakatos, Jonathan Kofoed, Claus Nielsen, Michael Maze, Yujia Zhai og Allan Bentsen. Foto: Thomas Olsen

Sport DAGBLADET - 25. marts 2020 kl. 16:00 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens hurtigste sport opfundet i Kina kaldes bordtennis med megen rette, men nu er den set gennem danske briller blevet overhalet af en virus samme steds fra.

Corona-epidemien har fået bestyrelsen i Bordtennis Danmark til at indstille årets turneringer kort før disse efter planen skulle ind i sin afgørende faser.

- Beslutningen er, at vi lukker fuldstændigt ned. Vi dropper dette års turnering - eller rettere, vi suspenderer årets turnering. Og vi suspenderer den ved den nuværende stilling, siger Martin Lundkvist, direktør i Bordtennis Danmark.

Og så bliver der ikke kåret nogen dansk mester ?

- Øh, det kan jeg faktisk ikke huske, føjer direktøren til og må tjekke op med sin bestyrelse, der traf beslutningen på et møde i går, hvor Lundkvist selv holdt sig helt uden for - blandt andet for ikke at få skudt noget i skoene omkring partiskhed, da han selv dyrker pingpongens ædle kunst i Roskilde Bordtennis, BTK61.

- Jo, ved at suspendere turneringen med den øjeblikkelige stilling er det af bestyrelsen blevet besluttet, at der bliver kåret kåret en mester. Og da Roskilde fører mændenes Liga, bliver de mester, siger Martin Lundkvist, da han ringer tilbage.

På samme vis kåres Hvidovres kvinder til dansk mester, og omkring op- og nedrykning gælder ligeledes de streger, der er tegnet i sandet på nuværende tidspunkt.

Det er ottende gang på stribe, at Roskilde Bordtennis, BTK61 bliver dansk mester hos mændene - denne gang dog uden kamp.

- Det er en noget flad fornemmelse - man gide rjo ikke have et mesterskab på den måde, men hvis de mener, at man ikke kan nå at spille færdigt, så er det jo sådan det er. Det er pisseærgerligt, men efter omstændighederne er der måske ikke andet at gøre, siger Roskildes pillende sportschef Allan Bentsen, da han får overbragt den ham noget overraskende beslutning fra forbundet.

- Jeg havde troet, at de ville trække afgørelsen noget længere, for det er ikke meget, vi mangler at spille. Men i det store billede er der selvfølgelig masser af andre forhold, der spiller ind. Der er for eksempel en masse klubber, der har udenlandske spillere, som de måske ikke kan få ind i landet for at spille, siger Allan Bentsen, som på det personlige plan dermed ikke får brudt en 30 år lang mesterskabskæde.

Hvert år siden 1989 på nær i 1997 og 2005 har han vundet mindst ét dansk seniormesterskab, og i de to nævnte år blev han svensk holdmester henholdsvis kroatisk holdmester og europamester for hold.

- Det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt nærmere om, men et eller andet sted er det lidt vildt, lyder det fra den 51-årige batmand, som ved de individuelle danske mesterskaber »kun« kom hjem med to sølvmedaljer - i single og double sammen med klubkammerat Finn Tugwell.