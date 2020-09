Der skulle et par fynboer til at stoppe Malene Nielsen. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde med i toppen

De mange nye spillere og den nye trænerduo for Roskilde Håndbolds kvinder har tilsyneladende fundet fælles fodslaw i rekordfart.

Lørdag var det tid til den første hjemmekamp i 1. division, og fynske DHG kom med selvtillid i bagagen efter at have vundet sin sæsonpremiere over TMS Ringsted med syv mål.