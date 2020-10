Roskilde-mænd i ny sejr

Roskilde endte med at vinde 29-26, og dermed blev der fulgt op på sejrene over HØJ på 28-25 og Furesø med 27-16.

Hvidovre bed længe godt fra sig og hang på, selv om Roskilde i store dele af kampen var foran med to og tre mål. 13-11 førte Roskilde ved pausen, og efter den var Hvidovre ved at blive kørt gevaldigt over, havde det ikke været får dårlige afslutninger, tvivlsomme kendelser af dommerne (gik begge veje) og en vilje hos hjemmeholdet til at kæmpe til det sidste.