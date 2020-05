Målvogter Freja Fagerberg forlader Roskilde Håndbold til fordel for Kristansstad. Arkivfoto

Roskilde-kvinder mister målvogter

Sport DAGBLADET - 28. maj 2020

Når man har en god spiller, er der risiko for, at vedkommende bliver snuppet af en anden klub.

Det er sket for Roskilde Håndbolds kvinder, der i sommerpausen må vinke farvel til deres stærke målvogtr Freja Fagerberg.

I Skåne har den svenske Ligaklub Kristiansstad fået øje på Fagerberg, og det er der kommet en kontrakt ud af.

I Freja Fagerbergs sted træder Emilie Jacobsen ind ind. Hun kommer fra Ajax og har Liga-kampe i bæltet - også fra Skanderborg.

- Vi er naturligvis meget kede af, at Freja forlader os, men samtidig ønsker vi hende al mulig held og lykke i det svenske! Vi har været superglade for at have Freja i klubben. Hun har - udover at være en dygtig målmand med høj redningsprocent - også altid gået foran til træning - og altid med højt humør og masser af energi, som har smittet af overalt både i dametruppen, men også i ungdomsafdelingen. Freja har har været meget mere end bare målmand på dameholdet. Hun har været målmandstræner i ungdomsafdelingen, på håndboldskole og fast tilknyttet U15 Drenge de sidste to sæsoner og altid klar til at yde en ekstra indsats i klubben, siger Roskilde-formand Lisbeth Klarskov.

- Så der skal ikke herske tvivl om, at Freja i meget høj grad vil blive savnet i Roskilde Håndbold. Så, fantastiske Freja, vi ønsker dig alt det bedste i det svenske - og på gensyn på et tidspunkt i Roskilde Håndbold!

Emilie Jacobsen kommer altså til Roskilde efter sommerpausen.

- Da det stod klart, at Freja tager til Sverige, reagerede vi hurtigt og tog som det første kontakt til Emilie. Emilie er en rigtig dygtig og rolig målmand med gode kompetencer på langskudene. Derudover bliver vi nødt til at fremhæve de personlige evner og værdier, som Emilie besidder, da hun er en fantastisk venlig og meget sympatisk pige. Hun passer sin træning, og sætter holdet øverst. Vi glæder os rigtig meget til at bidrage videre til Emilies udvikling, hvor vi har et håb om og en tro på, at hun kan blive en profil i 1. division, siger Roskildes nye trænere, Daniel Rensch og Kasper Jensen til klubbens hjemmeside.

- Jeg har valgt at skifte til Roskilde Håndbold, da jeg ser det som en god mulighed for at udvikle mig og igen prøve kræfter af med 1 division. Derudover glæder jeg mig til at blive en del af et ungt hold og et godt træningsmiljø, siger Emilie Jacobsen.