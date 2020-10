Emilie Theil blev delt Roskilde-topscorer med fem mål. Ikke at det hjalp meget på en sløj eftermiddag. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Roskilde-kvinder fik tæv i Sønderjylland

Roskilde var startet som lyn og torden i kvindernes 1. division med ni point i de første seks kampe og en flot palcering i top 4. Lørdagens modstandere fra Sønderjyske havde omvendt »kun« hentet seks point i lige så mange kampe - men den forskel var på ingen måde til at se i de to holds kamp i Aabenraa.

Sønderjyderne vandt nemlig med knusende 29-22 i et opgør, hvor der aldrig nogensinde var spænding om udfaldet. Ja, faktisk blev det hele sådan set afgjort i løbet af de første ni minutter, for hér førte Sønderjyske med 5-0 - mens Roskilde overhovedet ikke kunne få noget som helst offensivt til at køre i 1. halvleg.