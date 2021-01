Ida Thrane startede inde i Roskildes mål for første gang - og dér blev hun. Hun klokkede en redningsprocent på 50 rent. Foto: Jørgen C. Jørgnensen

Roskilde-kvinder bød topholdet op

Sport DAGBLADET - 09. januar 2021

Ringkøbings oprykningsfavoritter til Ligaen fik de forventede to point med hjem, da de lørdag eftermiddag var på besøg i Roskilde Kongrescenter, men de måtte knokle for at få dem, selv om sejrscifrene på 21-14 lyder overbevisende nok.

Roskilde blev først for alvor sat af i det sidste kvarter, som de hvidblusede gik ind til med 12-16 på tavlen, og selv om de knoklede på, så havde vestjyderne lige et gear mere at gøre godt med.

Ringkøbing havde i sine to foregående kampe scoret 45 og 42 mål - godt nok mod bundholdene Rødovre og Lyngby - så det var lidt en sejr i sig selv for roskildenserne kunne holde scoren så relativt lavt i egen baneende.

Til gengæld må det så også konstateres, at der blev scoret for lidt i den anden ende - og det var ikke, fordi gæsterne have en trodlsmand med i målet.

Hun stod i Roskildes eget mål i skikkelse af Ida Thrane.

Med 13 redninger i første halvleg var hun én af to rigtigt gode grunde til, at Ringkøbing kun førte med 11-9 ved pausen. Den anden var, at roskildenserne nærmest helt forhindrede Ringkøbing i at få gang i den frygtede kontramaskine.

Ida Thrane noterede sig i anden halvleg for yderligere syv redninger, og tæller man med, at hun »tvang« en modspiller til at skyde på stolpen ved straffekast, så holdt hun over kampen altså en redningsprocent på 50 rent. Imponerende.

Ringkøbings Louise Bak havde ligeledes otte redninger efter pausen - men foran sig havde hun så et forsvar, der tog lidt mere fra i paraderne, og derfor kunne gæsterne stille og roligt øge forspringet på tavlen.