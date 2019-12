Bestyrelsen i RB06 - med formand Henrik Andersen i spidsen - skal nu finde ud af, hvordan man kommer videre med ungdomdarbejdet - om det bliver med eller uden FC Roskilde. Foto: Anders Kamper Foto: Anders Kamper

Roskilde-klubber venter nu på RB06

Sport DAGBLADET - 04. december 2019 kl. 18:27 Af Anders Kamper

Med chok og nærmest forfærdelse har bestyrelserne i Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB) og Svogerslev Boldklub de seneste dage fulgt med i udviklingen i FC Roskilde, hvor alle ansatte i ungdomsafdelingen i fredags blev fyret.

Der er ikke penge til at drive holdene i den nuværende form, og derfor blev alle opsagt, så der kan findes tid og penge til at finde ud af, hvordan man kan komme videre i et andet og formentlig billigere setup.

Videre skal de 100 spillere og deres trænere, men det store spørgsmål er hvordan, i hvilken klub og under hvilken økonomi.

I aftes var formændene for Svogerslev (Jesper Edvardsen), HVB (Carsten Reinholdt), Henrik Andersen (RB06) samt sportschef Pierre Overgaard fra Roskilde KFUM samlet til et møde, hvor også formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S) deltog ledsaget af forvaltningschef Poul Knop fra kommunen.

Temaet var selvsagt situationen for ungdomsfodbolden i byen, og Carsten Reinholdt fra HVB gjorde det efter mødet klart:

- Det er en forfærdelig situation, de drenge er sat, og jeg har ærlig talt også ondt af RB, der nu skal klare den situation på en eller anden måde. Det er ikke sjovt, siger Carsten Reinholdt.

- Vi indgår gerne i en dialog om, hvordan vi kan bidrage i et elite- og talentarbejde sammen med de andre klubber, men jeg har også gjort det klart, at vi ikke indgår i nogen form for samarbejde, der involverer Carsten Salomonsson i FC Roskilde. 10 års arbejde er revet på gulvet nu, og FC Roskilde i dens nuværende form ser jeg som en død sild. Det må jeg ærlig talt sige, siger Carsten Reinholdt, der selv var involveret i dannelsen af FC Roskilde i 2004 og har været med hele vejen, inden HVB og Svogerslev trak sig ud af overbygningsaftalen gældende pr. 30. juni 2916.

- Når man ser FCR fyre alle i ungdomsafdelingen, er det som at se 15 års arbejde blive spildt. Jeg har selv været elitechef i fem år i FCR og var med 24/7, og derfor gør de da ondt, at der kommer en ny ejer ind og bare river det ned. At vi så trak os, har intet med børnene at gøre, men med den ledelse, der var i klubben og som vi ikke kunne samarbejde med.

RB06´ bestyrelse Formand: Henrik Andersen

Kasserer: Flemming Redøn

Bo Heisel

Flemming Henriksen

Anders Sølling

Tom Rasmussen

Suppleanter:

Kenneth Santa

Ferass Hamade De sidste par år har HVB arbejdet sammen med FC København, men det ændrer ikke på, at HVB gerne vil gå sammen om en løsning for spillernes bedste i byen.

Hvordan skal det løses, hvis ikke de unge spilleres skal have FC Roskildes 1. hold som mål?

- Det skal være i RB-regi fordi FCR spiller på RB´s licens. Alle klubber skal så bidrage i den form, vi i givet fald skal finde ud af, og jeg siger bare: Skal vi med, så skal FC Roskilde ikke være med. Carsten Salomonsson skal ikke have noget at sige i det her, siger Carsten Reinholdt.

Nogenlunde enslydende toner lyder fra Jesper Edvardsen i Svogerslev Boldklub.

- Vi vil godt være med om et »byens hold«, men vi kommer ikke til at understøtte Carsten Salomonsson - det ligger fast. RB har bolden nu, og så må de løse det med FCR, hvordan de kommer videre.

- De er tæt forbundet, de to, og deres samarbejdsaftale skal afklares, og vi deltager gerne sammen med de andre klubber, men ikke sammen med en mand, der kommer ind med firetoget og opfører sig, som han har gjort. Det er bare ikke i orden, sider Edvardsen med klar henvisning til Carsten Salomonsson.

I Roskilde KFUM tager man situationen med ophøjet ro:

- Det var et meget fint og åbenhjertigt møde, men det blev klart, at så længe RB06 ikke ved, hvordan de står i forhold til FC Roskilde og ejeren der og de forskellige arbejdsgrupper, der vil finde penge, så er vi bare med på sidelinjen og kigger og afventer. Mere er der i det for os lige nu, siger Pierre Overgaard.

- Alt andet snak er teori, og RB og FCR skal finde ud af, hvad de skal og kan, og først når det er afklaret, så kan vi andre se om, om vi kan være med på en eller anden måde, siger KFUM-sportschefen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra RB-formand Henrik Andersen efter tirsdag aftens møde.