Ida Thrane stod en fremragende kamp og var den eneste Roskilde-spiller, der ramte niveau gennem alle 60 minutter. Det var bare ikke nok. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde gik i stå i 2. halvleg

Roskilde-kvinderne var på en svær opgave ude mod DHG fra Odense - et hold som før lørdagens kamp havde vundet fem ud af de seks seneste kampe i 1. division.

Fynboerne vandt da også kampen med 20-17 - men sådan havde det langtfra behøvet at gå for Roskilde-pigerne.

Men i 2. halvleg faldt Roskilde fuldstændig sammen i angrebsspillet, hvor den ene bold efter den anden blev kastet ud over sidelinjen. Og når de hvidblusede endelig kom til afslutniger, blev også disse brændt i stort tal.

Derfor kom DHG også hurtigt foran i 2. halvleg, og derfra udbyggede holdet sådan set bare føringen. Og med 10 minutter (18-13 til DHG) igen måtte Roskilde sluge den bitre pille blot at have scvoret to mål i løbet af de 20 spillede minutter i 2. halvleg! På den måde vinder man ingen håndboldkampe, og det skete altså heller ikke denne dag.