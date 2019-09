Roskilde gafler topscorer i DTH

- Jeg er utrolig glad for at have haft muligheden for at trække den blå trøje over hovedet. Nu står den dog på en sportslig udfordring, jeg ikke har kunnet sige nej til. Jeg vil gerne sige mange tak for min tid i DTH, som har været fantastisk. Mange tak for den kæmpe lokale opbakning, som man kun kan være stolt over. Mange tak til trænere, holdledere og bestyrelse. Og ikke mindst mange tak til drengene på holdet, som har været med til at gøre det til en fed oplevelse at spille i DTH. Held og lykke til jer alle fremadrettet. Jeg glæder mig til at følge med i klubben frem over. På gensyn, siger Amaer Skaljic.