Roskilde fortsætter flot sæsonstart

Roskildes 1. divisionsdamer i håndbold snuppede lørdag sin tredje sejr i fire kampe i sæsonen, da det hjemme blev til en flot sejr på 34-31 over Vendsyssel.

Som antydet blev opgøret en særdeles målrig affære, og Roskilde formåede da heller aldrig at få styr på gæsternes suveræne topscorer, Christina Pedersen, som lavede hele 11 mål i kampen.

Til gengæld havde roskildenserne en bedre bredde og flere til at byde ind med skud udefra.

De hvidblusede kom hurtigt foran med fire mål, men blev hentet senere i kampen - blot for at trække fra igen til sidst.

Et mønster, som er gået igen i alle Roskildes tre sejre i sæsonen - og noget som vidner om god moral på holdet.

Topscorer hos Roskilde blev Sarah Vabø-Rasmussen med otte mål (billedet)