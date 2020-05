Malthe Skytte hér i sit karakteristiske svæv. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde forlænger med topscorer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde forlænger med topscorer

Sport DAGBLADET - 07. maj 2020 kl. 11:08 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den forgangne og nu afbrudte sæson i 1. division nåede venstrebacken Malthe Skytte at score solide 121 mål i 21 kampe - og blev dermed Roskilde-herrernes klare topscorer og nummer otte på den samlede topscorerliste for hele divisionen.

Og nu har topscorer Skytte altså valgt at blive i klubben i den kommende sæson. Det skriver Roskilde Håndbold i en pressemeddelelse på klubbens hjemeside. Forlængelsen glæder i den grad træner Rasmus Svane:

- Jeg er meget glad for, at Malthe har valgt, at hans håndboldfremtid ligger i Roskilde i endnu en sæson. Da jeg startede som træner i Roskilde for seks år siden, kan jeg tydeligt huske Malthe; han gik på efterskole og kom hjem til Roskilde for at træne og spille kampe, siger Svane i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Der var ingen tvivl om, at der var et kæmpe potentiale i drengen - et potentiale vi har arbejdet hårdt på at få forløst. Det er utroligt hvad tryghed, tillid og hårdt arbejde har gjort for Malthe, der i denne sæson har været en meget vigtig spiller for os.

Den hårdtskydende og altid højtspringende venstreback var heller ikke meget i tvivl om, at han sagtens kunne se sig i den hvide spilletrøje til næste sæson:

- Roskilde Håndbold er en fed klub med spændende projekter, som jeg ser meget frem til endnu en gang at være en del af. De sidste to sæsoner har haft meget at byde på: 18/19-sæsonen med stor hold-succes og denne med stor udvikling. Derfor glæder jeg mig meget til at trække Roskilde-trøjen over hovedet igen, tilføjer Skytte.kasp